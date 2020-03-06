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Поправки в Конституцию ,  
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«Яблоко» оспорит в суде распоряжение Путина о голосовании по Конституции

В партии считают, что президент не мог давать указания ЦИК как независимому органу по организации всенародного голосования. Заявление направлено в Верховный суд
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Партия «Яблоко» обратилась в Верховный суд, чтобы оспорить распоряжение Владимира Путина от 14 февраля об организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию (документ есть у РБК). В партии считают, что президент не может давать указания ЦИК как независимому органу, а поручения избиркомам субъектов нарушают закон «Об основных гарантиях избирательных прав».
Обращение также направлено президенту и генпрокурору, сказали РБК в пресс-службе «Яблока».

Что оспаривает «Яблоко»

Претензии партии связаны с распоряжением Путина «Об организации подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию». В нем президент дал поручение Центризбиркому и региональным избиркомам организовать общероссийское голосование.

«Также проблема в том, что Путин назначил общенародное голосование на основании еще не принятого закона, — сказал РБК председатель партии Николай Рыбаков. Он уже подписал распоряжение, которым выделил на это деньги [на организацию голосования выделено 14,8 млрд руб.] и всем дал руководство это организовывать, но вдруг наша независимая Госдума или заксобрания этот закон не примут?» По мнению партии, это нарушает закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции». В конце января Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию, в том числе предусматривающий проведение всенародного голосования по их принятию.

Электоральный юрист Аркадий Любарев также видит в распоряжении президента противоречие федеральным законам. «В то же время я не вижу перспективу у иска, — сказал он. — Доводы партии для суда не будут убедительны».

ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции
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В «Яблоке» также считают, что поправки к Конституции предполагают изменения в неизменных главах Основного закона. По действующей Конституции ее первая, вторая и девятая главы могут быть изменены только через принятие новой Конституции. «Поэтому фактически предлагаются изменения в другие главы Конституции, но затрагивающие вопросы, освещенные в неизменных главах документа. Например, международное право записано в первой главе Конституции, но предлагается в другую главу внести разрешение Конституционному суду трактовать международные договоры», — говорит Рыбаков.

В январе в послании Федеральному собранию президент анонсировал поправки в Конституцию. В тот же день была создана рабочая группа по их подготовке, в которую вошли 75 человек. Законопроект о поправках в Конституцию Владимир Путин внес в Госдуму 20 января, первое чтение состоялось 23 января. Ко второму чтению президент и рабочая группа внесли серию поправок к законопроекту. Ранее источник РБК пояснял, что порядок принятия поправок вступит в силу с момента официального опубликования закона, а сами поправки — после общероссийского голосования, назначенного на 22 апреля.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: «Яблоко», голосование, Конституция, Владимир Путин
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