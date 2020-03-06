«Яблоко» оспорит в суде распоряжение Путина о голосовании по Конституции

В партии считают, что президент не мог давать указания ЦИК как независимому органу по организации всенародного голосования. Заявление направлено в Верховный суд

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Партия «Яблоко» обратилась в Верховный суд, чтобы оспорить распоряжение Владимира Путина от 14 февраля об организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию (документ есть у РБК). В партии считают, что президент не может давать указания ЦИК как независимому органу, а поручения избиркомам субъектов нарушают закон «Об основных гарантиях избирательных прав».

Обращение также направлено президенту и генпрокурору, сказали РБК в пресс-службе «Яблока».

Что оспаривает «Яблоко»

Претензии партии связаны с распоряжением Путина «Об организации подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию». В нем президент дал поручение Центризбиркому и региональным избиркомам организовать общероссийское голосование.

«Также проблема в том, что Путин назначил общенародное голосование на основании еще не принятого закона, — сказал РБК председатель партии Николай Рыбаков. Он уже подписал распоряжение, которым выделил на это деньги [на организацию голосования выделено 14,8 млрд руб.] и всем дал руководство это организовывать, но вдруг наша независимая Госдума или заксобрания этот закон не примут?» По мнению партии, это нарушает закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции». В конце января Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию, в том числе предусматривающий проведение всенародного голосования по их принятию.

Электоральный юрист Аркадий Любарев также видит в распоряжении президента противоречие федеральным законам. «В то же время я не вижу перспективу у иска, — сказал он. — Доводы партии для суда не будут убедительны».