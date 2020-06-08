Джонсон обвинил хулиганов в дискредитации протестов в Великобритании

По его словам, грабители будут обязательно привлечены к ответственности. Демонстранты тем временем начали уничтожать памятники

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал наказать тех, кто использует акции протеста в стране в преступных целях. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«У граждан есть право на мирные акции протеста при условии соблюдения социальной дистанции. Но ни у кого нет права нападать на полицейских», - заявил глава британского правительства.

«Все эти демонстрации дискредитируют грабители и хулиганы. Фактически они предают те идеалы, ради которых собираются люди. И ответственные за это будут привлечены к ответственности», - пообещал Джонсон.

Как сообщает агентство Reuters, в минувшие выходные на акции против полицейского насилия в Лондоне вышли несколько десятков тысяч человек. В какой-то момент хулиганы стали нападать на сотрудников правоохранительных органов. Только в субботу пострадали не менее 14 полицейских.

Как сообщает телеканал Sky, в воскресенье вечером беспорядки происходили в районе Вестминстерского моста. Там группы митингующих забрасывали полицейских бутылками, дымовыми шашками и петардами, написали на памятнике Уинстону Черчиллю «Он был расистом». Сотрудники правоохранительных органов в свою очередь использовали резиновые дубинки для разгона погромщиков.

В Бристоле в воскресенье группа протестующих выходцев из Африки уничтожила памятник Эдварду Колстону. В Великобритании он известен как меценат, выделявший деньги на строительство новых больниц. Однако известно, что состояние он заработал на работорговле.

Поводом для массовых протестов стала смерть в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании по подозрению в совершении преступления полицейский надавил ему коленом на шею. Это привело к удушью и смерти. Последовавшие за этим акции протеста распространились на многие американские города и были использованы погромщиками для нападений на магазины и банки. Вслед за США акции протеста начались и в Европе: в Великобритании и Бельгии.