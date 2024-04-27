МИД объяснил задержки при проверке иностранцев на границе

МИД: проверки иностранцев на въезде в Россию ведут независимо от национальности

Меры на границе вызваны профилактикой терроризма: пограничники тщательнее досматривают иностранцев при въезде в страну, объяснили в МИДе

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Тщательные проверки на границах России носят временный характер и проводятся независимо от национальности приезжих, говорится в комментарии официального представителя российского МИДа Марии Захаровой на сайте ведомства.

Дипломат пояснила, что «в порядке активизации мер по профилактике терроризма» российские пограничники тщательнее досматривают иностранцев, которые въезжают на территорию страны. Поэтому на пропускных пунктах возникают задержки при прохождении паспортного контроля, уточнила она.

«Российская сторона принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложившейся ситуации. <...> Особо подчеркиваем, что такие шаги носят временный характер и предпринимаются безотносительно к национальной принадлежности въезжающих лиц», — подчеркнула Захарова.

Она также отметила, что дополнительных оснований для запрета на въезд российская сторона не вводила.

Накануне, 26 апреля, МИД Таджикистана вызвал российского посла Семена Григорьева. Ведомство выразило обеспокоенность по поводу случаев отказа гражданам республики во въезде в Россию. Ранее несколько человек прислали агентству «Азия- Плюс» видео и аудио, где рассказали, что с 22 апреля на казахстанско-российской границе скопилось около 180 автомобилей с таджикскими номерами, и что российские пограничники не впускают их в страну.

Захарова, в свою очередь, пояснила, что на сухопутных участках российской границы, в том числе с Казахстаном, проводятся проверки из-за повышенных мер безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле». Информацию о числе застрявших на границе машин дипломат назвала преувеличенной: с ее слов, там находится не более 30 автомобилей.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, в результате стрельбы и пожара погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали. По делу арестовали 12 человек, в том числе четырех предполагаемых исполнителей — граждан Таджикистана.