 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

В Германии завели дело на двух прокуроров из-за жалобы Усманова

Сюжет
Война санкций
Усманов подал заявление на двух прокуроров Германии, подтвердил РБК представитель бизнесмена. Возбуждено уголовное дело, по данным Bild, оно связано с признанными незаконными обысками у Усманова в 2022 году
Алишер Усманов
Алишер Усманов (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Основатель USM Алишер Усманов (занимает 8 место среди российских миллиардеров с $14,4 млрд по версии Forbes) подал заявление о возбуждения уголовного дела против двух прокуроров во Франкфурте-на-Майне, сообщает Bild. Представитель Усманова подтвердил РБК подачу заявления, отказавшись об дальнейших комментариев, «пока идут процессуальные действия».

Пресс-секретарь прокуратуры Франкфурта Доминик Мис рассказал, что дело возбудили в отношении одного старшего прокурора и одного прокурора Генпрокуратуры. По его словам, поводом для этого стали заявления от двух человек, в их числе — «70-летний бизнесмен из Российской Федерации».

Согласно информации Bild, дело возбудили по подозрению в уклонении от правосудия и преследовании невиновных. Издание связывает это дело с прошедшими у Усманова осенью 2022 года обысками, которые суд во Франкфурте в мае прошлого года признал незаконными, а позже предписал вернуть все изъятые в рамках обысков вещи.

Однако, по данным Bild, сотрудники Генпрокуратуры утверждали, что «определение незаконности судом несущественно», потому что они «придерживались другой точки зрения». Пресс-секретарь ведомства Мис в ответ на вопрос, действительно ли в Генпрокуратуре звучали такие слова, заявил, что «в связи с продолжающимся расследованием ничего нельзя сказать о деталях».

На данный момент прокуратура Франкфурта рассматривает вопрос начала расследования в рамках процедуры предварительного следствия.

Адвокаты Усманова добились удаления твитов полиции Германии
Бизнес
Алишер Усманов

Усманов с 2022 года находится под санкциями Евросоюза. Он решил их оспорить в суде. Немецкие следственные органы подозревают российского бизнесмена в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Бизнесмен все обвинения категорически отвергает.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Кроме признания незаконными обысков в баварском городе Роттах-Эггерн, на яхте «Дильбар» в Гамбурге, а также в квартире семьи друга Усманова, суд Франкфурта счел таковыми также обыски в офисах мюнхенских адвокатов бизнесмена. Представитель Усманова говорил РБК, что решение немецкого суда — подтверждение «беспочвенности обвинений» в адрес миллиардера.

Момент ДТП в Курске, где автобус с отказавшими тормозами таранит машины. Видео

На заводе в Калуге начали производить Citroen. Подробности и фото

Банки Китая, ОАЭ и Турции ужесточили требования к соблюдению санкций. Подробности

Самые популярные бренды товаров повседневного использования. Инфографика

Эксклюзив: Концертный зал «Крокус Сити Холл» находится в залоге у банка

СК получил 143 заявления о пропаже родных и близких после теракта в «Крокусе»

Apple назвал дату премьеры новых продуктов. Что там покажут

Аналитики SberCIB повысили прогноз курса доллара до ₽95. Когда это произойдет

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
Алишер Усманов Германия уголовное дело
Материалы по теме
Немецкий суд предписал вернуть изъятое имущество по делу Усманова
Политика
Суд ЕС отклонил иски о снятии европейских санкций с Усманова и Шувалова
Политика
Усманов выиграл суд у Forbes о статье, ставшей основанием для санкций
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 100,27 (-0,14) Инвестиции, 27 мар, 17:15 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 92,59 (+0,02) Инвестиции, 27 мар, 17:15
Путин заявил об отсутствии у России агрессивных намерений Политика, 00:38
Патриарх попросит Путина сохранить уроки нравственности в школах Общество, 00:36
Путин заявил о тревоге из-за заявлений типа «Россия — для русских» Политика, 00:31
В каких видах спорта россияне не смогут выступить на Олимпиаде Спорт, 00:01
«Сбер» объяснил, как разморозить карту после блокировки из-за криптовалют Финансы, 00:00
Артемьев заявил об отсутствии предпосылок к резкому росту цен на бензин Бизнес, 00:00
Как побыстрее вселиться в новую квартиру и получить кэшбэк 7% РБК и ПИК, 27 мар, 23:59
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Германии завели дело на двух прокуроров из-за жалобы Усманова Бизнес, 27 мар, 23:50
Путин в Торжке сел в кабину ударного вертолета Политика, 27 мар, 23:48
В ЕС согласовали новый компромисс по пошлинам на зерно с Украины Политика, 27 мар, 23:27
В Германии предъявили обвинения по делу о продаже турбин Siemens в Крым Бизнес, 27 мар, 23:13
Алла Пугачева извинилась перед Манижей после поста о теракте в «Крокусе» Общество, 27 мар, 23:07
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 27 мар, 22:55
Участника телеграм-группы с террористами из «Крокуса» вышлют из России Политика, 27 мар, 22:32