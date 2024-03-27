В Германии завели дело на двух прокуроров из-за жалобы Усманова

Усманов подал заявление на двух прокуроров Германии, подтвердил РБК представитель бизнесмена. Возбуждено уголовное дело, по данным Bild, оно связано с признанными незаконными обысками у Усманова в 2022 году

Алишер Усманов (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Основатель USM Алишер Усманов (занимает 8 место среди российских миллиардеров с $14,4 млрд по версии Forbes) подал заявление о возбуждения уголовного дела против двух прокуроров во Франкфурте-на-Майне, сообщает Bild. Представитель Усманова подтвердил РБК подачу заявления, отказавшись об дальнейших комментариев, «пока идут процессуальные действия».

Пресс-секретарь прокуратуры Франкфурта Доминик Мис рассказал, что дело возбудили в отношении одного старшего прокурора и одного прокурора Генпрокуратуры. По его словам, поводом для этого стали заявления от двух человек, в их числе — «70-летний бизнесмен из Российской Федерации».

Согласно информации Bild, дело возбудили по подозрению в уклонении от правосудия и преследовании невиновных. Издание связывает это дело с прошедшими у Усманова осенью 2022 года обысками, которые суд во Франкфурте в мае прошлого года признал незаконными, а позже предписал вернуть все изъятые в рамках обысков вещи.

Однако, по данным Bild, сотрудники Генпрокуратуры утверждали, что «определение незаконности судом несущественно», потому что они «придерживались другой точки зрения». Пресс-секретарь ведомства Мис в ответ на вопрос, действительно ли в Генпрокуратуре звучали такие слова, заявил, что «в связи с продолжающимся расследованием ничего нельзя сказать о деталях».

На данный момент прокуратура Франкфурта рассматривает вопрос начала расследования в рамках процедуры предварительного следствия.

Усманов с 2022 года находится под санкциями Евросоюза. Он решил их оспорить в суде. Немецкие следственные органы подозревают российского бизнесмена в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Бизнесмен все обвинения категорически отвергает.

Кроме признания незаконными обысков в баварском городе Роттах-Эггерн, на яхте «Дильбар» в Гамбурге, а также в квартире семьи друга Усманова, суд Франкфурта счел таковыми также обыски в офисах мюнхенских адвокатов бизнесмена. Представитель Усманова говорил РБК, что решение немецкого суда — подтверждение «беспочвенности обвинений» в адрес миллиардера.