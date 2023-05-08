Боррель заявил о разрыве между Западом и развивающимися странами

Боррель считает, что боевые действия между Россией и Украиной объединили трансатлантический альянс; при этом в отношениях с развивающимися странами растет раскол, который выходит за рамки военного конфликта

Жозеп Боррель (Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press)

Военный конфликт России и Украины объединил трансатлантический альянс и поспособствовал его возрождению; в то же время трансатлантическое единство и единство стран G7 сопровождается «усилением политического разрыва» с развивающимися государствами, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, США, Канада и страны Европы объединены помощью Киеву, а также разделяют общие интересы: «здравый смысл и готовность платить цену за отстаивание принципов международного верховенства закона, свободы и демократии».

При этом в отношениях с развивающимися странами растет раскол; как заявил Боррель, позиция Запада по поводу военных действий на Украине вызывает в других частях мира «в лучшем случае скептицизм, а в худшем — откровенное пренебрежение»; страны по-своему воспринимают происходящее из-за разной истории, географии, политических приоритетов.

По мнению главы дипломатии ЕС, этот разрыв выходит за рамки конфликта Москвы и Киева. «Наоборот, это результат глубокого разочарования — по правде говоря, гнева — из-за неправильного управления глобализацией со стороны Запада после окончания холодной войны» — считает он.

Боррель призвал серьезно отнестись к ожиданиям и недовольству развивающихся стран. «Не только потому, чтобы они поддержали голосование в ООН по Украине. <...> Но главным образом потому, что в этом мире идет битва мнений и, более того, битва предложений», — сказал он.

На растущие разногласия с Западом не раз указывали российские власти. Президент Владимир Путин в октябре 2022 года заявил, что Россия в отличие от западных государств «не лезет в чужой двор», пытаясь внедрить в сознание граждан «новомодные тенденции». Он обвинял Запад в однополярной гегемонии и стремлении «единолично управлять человечеством». Однако в мире уже формируется «более справедливое мироустройство», заявлял Путин.