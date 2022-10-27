Путин заявил, что Россия в отличие от Запада «не лезет в чужой двор»

По словам президента, Запад пытается внедрить в сознание своих людей «новомодные тенденции в виде десятков гендеров и гей-парадов», Россия же считает это их внутренним делом и не собирается вмешиваться и «лезть в чужой двор»

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Россия в отличие от Запада не лезет в чужой двор, пытаясь внедрить в сознание людей «новомодные тенденции в виде десятков гендеров и гей-парадов», заявил президент Владимир Путин во время своего выступления на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию вел РБК.

«Если западные элиты полагают, что смогут внедрить в сознание своих людей, своих обществ странноватые, на мой взгляд, новомодные тенденции в виде десятков гендеров и гей-парадов, так тому и быть. Да пускай делают, что хотят», — сказал Путин, отметив, что при этом они не имеют право требовать от других следовать в том же направлении.

В западных странах идут сложные демографические, политические, социальные процессы, что, по словам российского президента, является их внутренним делом. «Россия в эти вопросы не вмешивается, не собирается этого делать. В отличие от Запада мы в чужой двор не лезем, но мы рассчитываем, что прагматизм восторжествует», — подчеркнул Путин.

Он выразил надежду, что диалог России с «подлинным традиционным Западом», как и с другими равноправными центрами развития, станет важным вкладом в строительство многополярного миропорядка.

О навязывании западными странами своих ценностей Путин говорил неоднократно. Так, 30 сентября во время своего выступления по поводу присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей он отмечал, что западные страны продолжают навязывать России разные «извращения», которые ведут к деградации и вымиранию.

«Разве мы хотим, чтобы вместо мамы и папы у нас был родитель номер один, номер два, номер три? Совсем спятили уже», — говорил президент. Он также называл неприемлемым, чтобы детям с начальных классов рассказывали о существовании других гендеров, кроме мужского и женского. «Для нас это неприемлемо, у нас другое, свое будущее», — подчеркивал глава государства.

В октябре 2020 года Путин отмечал, что «с пониманием, но настороженно» относится к нетрадиционным бракам. Он объяснял, что как глава государства, должен заботиться о решении демографических проблем, «а нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят».