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В Турции назвали конфликт Москвы и Киева «холодной войной 2.0»

Представитель Эрдогана Калын обвинил Запад в поддержке продолжения конфликта на Украине
Представитель Эрдогана Ибрагим Калын считает, что конфликт идет не между Москвой и Киевом, а между Россией и Западом. Он сообщил, что обсуждал с Путиным предложения по урегулированию

Военные действия на Украине — это не конфликт Москвы и Киева, а продолжение холодной войны, сказал в эфире канала Haberturk представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Это не война между Россией и Украиной, а война между Россией и Западом, своего рода новая холодная война 2.0», — считает он (цитата по ТАСС). По мнению Калына, в настоящий момент «международная конъюнктура больше на стороне войны, а не мира, и ведущие силы [Запада] являются сторонниками ее продолжения».

Представитель турецкого лидера сообщил, что у Анкары есть предложения по урегулированию конфликта, которые он обсуждались на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Калын не стал уточнять, в чем они заключаются, и сказал, что пока рано называть их мирным планом.

О поездке в Москву Калын рассказал в начале апреля, не уточнив, когда именно состоялся визит. Тогда он сообщил, что передал Путину послания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, обсудил с ним двусторонние отношения и Украину. «Действительно, такая встреча имела место», — заявили на это в Кремле.

Турция сыграла роль посредника в переговорах России и Украины в марте прошлого года. Летом Анкара вновь выступила посредником при организации соглашения с ООН о вывозе зерна из заблокированных украинских портов.

Анкара не единственная упоминает холодную войну в контексте боевых действий на Украине. Летом постоянный представитель Китая в ООН Чжань Цзюнь призвал не использовать происходящее в качестве предлога для начала «новой холодной войны» и блоковой конфронтации. Канцлер Германии Олаф Шольц также выступил против возвращения к «мышлению холодной войны».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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