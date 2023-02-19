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Володин назвал подлостью планы отменить День Победы на Украине

Володин: отмена Дня Победы на Украине — подлость по отношению к защитникам от нацизма
Авторы законопроекта об отмене Дня Победы на Украине заявили, что окончание Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая и считается траурным днем памяти, а не праздником, и призвали вернуть этому дню «соответствующий характер»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал подлостью планы отменить День Победы, празднуемый в странах СНГ 9 мая, на Украине. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Много преступлений им [Владимиром Зеленским] совершено, но отмена Дня Победы — самый подлый поступок по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от нацизма», — заявил Володин.

Он добавил, что в Великой Отечественной войне Россия, Украина и Белоруссия пострадали «больше всех». «Миллионы погибших, города были разрушены, села — сожжены», — уточнил Володин, добавив, что память о победе объединяет три народа и «не дает покоя нынешнему киевскому режиму во главе» с президентом Украины Владимиром Зеленским.

14 февраля в Верховную раду внесли законопроект об отмене празднования в стране 8 марта, 1 мая и Дня Победы. «В мае также следует избавиться от рудиментов прошлого относительно празднования «Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне» 9 мая», — говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта из партий «Свобода» и «Голос» подчеркнули, что окончание Второй мировой войны на европейском фронте отмечается 8, а не 9 мая, к тому же в других государствах «это не праздничный, а траурный день памяти десятков миллионов погибших». Соответствующий характер памятного дня призвали вернуть и на Украине. Если закон будет принят, в стране 8 мая появится День памяти и примирения без выходного дня.

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Мир Ландау
Вячеслав Володин Верховная рада Украины День Победы Украина
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