Володин назвал подлостью планы отменить День Победы на Украине
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал подлостью планы отменить День Победы, празднуемый в странах СНГ 9 мая, на Украине. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Много преступлений им [Владимиром Зеленским] совершено, но отмена Дня Победы — самый подлый поступок по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от нацизма», — заявил Володин.
Он добавил, что в Великой Отечественной войне Россия, Украина и Белоруссия пострадали «больше всех». «Миллионы погибших, города были разрушены, села — сожжены», — уточнил Володин, добавив, что память о победе объединяет три народа и «не дает покоя нынешнему киевскому режиму во главе» с президентом Украины Владимиром Зеленским.
14 февраля в Верховную раду внесли законопроект об отмене празднования в стране 8 марта, 1 мая и Дня Победы. «В мае также следует избавиться от рудиментов прошлого относительно празднования «Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне» 9 мая», — говорится в пояснительной записке.
Авторы законопроекта из партий «Свобода» и «Голос» подчеркнули, что окончание Второй мировой войны на европейском фронте отмечается 8, а не 9 мая, к тому же в других государствах «это не праздничный, а траурный день памяти десятков миллионов погибших». Соответствующий характер памятного дня призвали вернуть и на Украине. Если закон будет принят, в стране 8 мая появится День памяти и примирения без выходного дня.