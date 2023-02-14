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В Верховную раду внесли проект об отмене праздников 8 Марта и Дня Победы

Фото: Roman Pilipey / Getty Images
Фото: Roman Pilipey / Getty Images

В украинском парламенте зарегистрирован законопроект об отмене празднования в стране 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы. Карточка законопроекта опубликована на сайте Верховной рады.

«Именно сейчас восстанавливается украинский взгляд на мир и формируются новые традиции нации-победителя, требующего закрепления и на символическом уровне государственного календаря, покончив с навязанными традициями прошлого наследия», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Вместо 8 Марта предлагается праздновать 25 февраля День украинской женщины. Эта дата выбрана в честь дня рождения украинской поэтессы Леси Украинки.

Также выходным и праздничным днем предлагается сделать 9 марта. Праздничный день приурочен к дню рождения поэта Тараса Шевченко.

Праздник 1 Мая предлагается упразднить «во избежание экономических потерь», а во второе воскресенье мая авторы предлагают праздновать День матери.

«В мае также следует избавиться от рудиментов прошлого относительно празднования «Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне» 9 мая», — говорится в записке.

«Окончание Второй мировой войны на европейском фронте в мире отмечается 8 мая. Однако в других государствах это не праздничный, а траурный день памяти десятков миллионов погибших. Соответствующий характер следует вернуть и Украине, что позволяет обойтись без празднований на костях и отменить выходной день», — предлагают авторы законопроекта.

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Таким образом, если закон примут, на Украине 8 мая будут отмечать День памяти и примирения без выходного дня.

Законопроект внесли депутаты Оксана Савчук (партия «Свобода»), Наталия Пипа, Соломия Бобровская, Ярослав Юрчишин (партия «Голос»), а также представитель пропрезидентской партии «Слуга народа» Ростислав Тистык.

Теги
Верховная рада Украины 8 Марта 1 Мая День Победы
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