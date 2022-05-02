Володин назвал военными преступниками тех, кто поставляет оружие Украине

Лидеры государств, принявших решение поставлять оружие Украине, должны быть привлечены к ответственности как военные преступники. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Лидеры ряда европейских государств во главе с Германией могут втянуть свои народы в большие проблемы. Поставляя вооружение на Украину, они становятся стороной конфликта», — написал он в Telegram.

Володин отметил, что европейские лидеры никак не отреагировали на гибель людей в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году и ничего не предпринимали для защиты мирных жителей Донбасса. Тем не менее сейчас они «делают все, чтобы гибли славяне на Украине».

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