В ЛНР начали принимать заявки на получение российских паспортов

Жители самопровозглашенной Луганской народной республики с 6 мая могут обратиться в миграционную службу с заявлением о получении российского гражданства. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя министра внутренних дел ЛНР Михаила Параскеева.

«С сегодняшнего дня в Центральном аппарате управления миграционной службы МВД ЛНР открылся пункт по приему документов граждан, желающих получить российское гражданство», — сообщил Параскеев.

Замминистра МВД уточнил, что в центре не только принимают документы, но и консультируют всех, кто только собирается оформить гражданство России. Как планируют власти, оформить российский паспорт можно будет за три месяца. Все заявки миграционная служба переправит в Ростовскую область.

24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства для жителей ДНР и ЛНР. Получить паспорт по упрощенной схеме могут «лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Как позже отметил российский лидер, указ приняли в «гуманитарных целях», поскольку жители районов Донбасса «не могут нормально перемещаться».