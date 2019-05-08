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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Политика ,  
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Границу между Чечней и Ингушетией внесли в госреестр недвижимости
В ЕГРН внесли данные о границах между Ингушетией и Чечней. Всего в реестре содержится информация о 29% существующих границ между субъектами России
Фото: Елена Афонина / ТАСС

По итогам первого квартала 2019 года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о 112 из 378 (29,63%) границ между регионами России, в список уже добавили данные о границе между Чечней и Ингушетией, говорится в поступившем в РБК сообщении Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

«В январе — марте 2019 года Федеральная кадастровая палата Росреестра полностью внесла в ЕГРН сведения о границах между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой на территории обеих республик», — рассказали в учреждении.

В кадастровой палате добавили, что в ЕГРН полностью внесены данные о границах на территории Москвы, Бурятии, Калмыкии, Якутии, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Пермского края, а также Амурской, Астраханской и Владимирской областей.

«К 2021 году власти субъектов РФ должны завершить работу по установлению границ своих регионов и населенных пунктов», — добавила она.

На данный момент в реестр недвижимости внесли:

  • 28 из 94 границ в Центральном федеральном округе,
  • в Северо-Западном — 8 из 42,
  • в Уральском — 19 из 29,
  • в Дальневосточном — 18 из 35,
  • в Южном — 9 из 24,
  • в Сибирском — 9 из 48,
  • в Приволжском — 16 из 79,
  • в Северо-Кавказском — 5 из 27.

Внесение информации о границах в ЕГРН помогает эффективно управлять земельными ресурсами и недвижимостью, а также планировать доходы бюджетов от земельного налога и арендной платы, пояснила замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.

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Евкуров счел требования митингующих в Ингушетии безосновательными

После распада Чечено-Ингушской АССР в 1991-м граница между республиками не была четко обозначена. В сентябре 2018-го главы регионов Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении административной границы. Так, Ингушетия получила от Чечни часть Надтеречного района, а Чечня от Ингушетии — участок Сунженского района.

После этого в Ингушетии прошла серия митингов. Решение о границе пытались оспорить с помощью референдума, но республиканский избирком отклонил заявку. Конституционный суд России признал решение о границе законным. Протесты в Ингушетии возобновились в марте.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Ингушетия, граница
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