Границу между Чечней и Ингушетией внесли в госреестр недвижимости

Границу между Чечней и Ингушетией внесли в госреестр недвижимости

В ЕГРН внесли данные о границах между Ингушетией и Чечней. Всего в реестре содержится информация о 29% существующих границ между субъектами России

Фото: Елена Афонина / ТАСС

По итогам первого квартала 2019 года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о 112 из 378 (29,63%) границ между регионами России, в список уже добавили данные о границе между Чечней и Ингушетией, говорится в поступившем в РБК сообщении Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

«В январе — марте 2019 года Федеральная кадастровая палата Росреестра полностью внесла в ЕГРН сведения о границах между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой на территории обеих республик», — рассказали в учреждении.

В кадастровой палате добавили, что в ЕГРН полностью внесены данные о границах на территории Москвы, Бурятии, Калмыкии, Якутии, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Пермского края, а также Амурской, Астраханской и Владимирской областей.

«К 2021 году власти субъектов РФ должны завершить работу по установлению границ своих регионов и населенных пунктов», — добавила она.

На данный момент в реестр недвижимости внесли: