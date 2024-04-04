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Военная операция на Украине ,  
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Диссидента Скобова арестовали за пост о Крымском мосту

Суд арестовал советского диссидента Скобова по делу об оправдании терроризма
Сюжет
Военная операция на Украине
Советский политзаключенный Скобов обвинен в оправдании терроризма. Поводом стали посты о взрыве на Крымском мосту, 66-летнему диссиденту грозит до семи лет. В знак протеста он отказался встать перед судьей и отвечать на вопросы
Александр Скобов (признан иноагентом) (в центре)
Александр Скобов (признан иноагентом) (в центре) (Фото: Андрей Бок / «Коммерсантъ»)

Публицист Александр Скобов (признан иноагентом) арестован до 1 июня, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Ему 66 лет.

Его обвиняют по ст. 205.2 УК, она грозит лишением свободы на срок до семи лет. Статья касается публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, а также публичного оправдания терроризма или пропаганды терроризма.

Следствие считает, передает «Ротонда», что Скобов с сентября 2023 года по февраль 2024-го опубликовал в своем телеграм-канале несколько постов, в которых оправдывал взрыв на Крымском мосту. Там же, полагает ведомство, он призывал осуществлять теракты на территории России. По данным издания, в деле упоминаются три публикации, в одной из них диссидент оправдывал возможные покушения на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак.

Прошлым летом ФСБ отчиталась о предотвращении покушения на Собчак и Симоньян со стороны «неонацистов», которых завербовала СБУ. Спецслужба утверждала, что исполнителям пообещали по 1,5 млн руб. Киев опровергал обвинения и отмечал, что Симоньян и Собчак «не играют какую-то важную роль в происходящем».

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Адвокат просил назначить Скобову домашний арест, указывая на состояние его здоровья. Диссидент промолчал в ответ на вопрос о его отношении к этому. Во время судебного заседания он выкрикивал лозунги в поддержку Украины, отказался встать перед судьей и отвечать на вопросы.

«Сам он очень тяжело болен, у него тяжелая форма сахарного диабета, он практически слепой. Когда его увозили, он демонстративно отказался взять с собой лекарства, которые ему жизненно необходимы, оставил у меня на столе очки, без которых он просто ничего не видит, отказался взять с собой необходимые вещи в камеру. Судя по всему, он не рассчитывает оттуда выйти и делает это в знак протеста против своего задержания», — рассказал РБК правозащитник Юлий Рыбаков.

Александр Скобов — правозащитник и публицист. В советские годы — диссидент, политзаключенный: его привлекали по статье об антисоветской агитации. В 1978 году поместили в психиатрическую лечебницу после акции активистов.

Состоял в партии «Яблоко», откуда вышел в 2010 году. В июле 2014 года на правозащитника напали неизвестные и нанесли ему пять ножевых ранений. Его прооперировали. В петербургском отделении «Яблока» тогда связывали нападение с тем, что Скобов «жестко критиковал действия российской власти». «Особенно резко он отзывался о политике Кремля в «украинском конфликте». При этом мы знаем, что Скобов живет очень скромно, поэтому едва ли мог стать жертвой ограбления», — заявляли тогда в партии.

Скобова объявили иноагентом в марте 2024 года. Минюст счел, что тот распространял недостоверную информацию о решениях властей России и проводимой ими политике, отождествлял Россию с террористической организацией, участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также принимал участие в работе организации, признанной нежелательной.

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