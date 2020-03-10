Сандерс и Байден поменялись ролями ко второму «супервторнику»

Перед предыдущим «супервторником» от участия в кампании отказались экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич и сенатор от Миннесоты Эми Клобушар. Миллиардер Майкл Блумберг и сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен снялись уже по итогам первого «массового» дня голосования. Буттиджич, Клобушар и Блумберг поддержали на выборах Байдена, а Уоррен пока не сообщила, кому отдаст голоса своего электората.

Таким образом, на дистанции остались трое демократов — Сандерс, Байден и Тулси Габбард, представляющая в палате представителей штат Гаваи. Но на ее счету всего два делегата, и навязать борьбу фаворитам она уже не сможет, и главная битва развернется между Байденом и Сандерсом. «Байден — ставленник партийной элиты, а Сандерс — кандидат, который аккумулировал в себе более радикальные левые идеи и вызывает симпатии тех, кто хочет радикальных изменений в стране», — сказал в разговоре с РБК директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Байден подходит к вторничным праймериз в статусе фаворита. В Вашингтоне Байдена и Сандерса поддерживает равная доля избирателей — 42%, следует из опросов, средние результаты которых приводит аналитический портал FiveThirtyEight. В Мичигане Байдену симпатиризуют 46%, Сандерсу — 29,3%. Поражение Сандерса в Вашингтоне и Мичигане, где он одержал победу над Хиллари Клинтон в 2016 году, станет свидетельством развала его избирательной коалиции, пишет Politico. Впрочем, несмотря на результаты социологических опросов, работающие в Вашингтоне политтехнологи в частных беседах признают, что Сандерс должен победить в обоих штатах, отмечает издание. Без победы в Мичигане и Вашингтоне Сандерсу сложно будет восстановить свой статус фаворита праймериз демократов в целом, считает аналитик FiveThirtyEight Натаниэль Ракич.

Почему улучшились результаты Байдена

В преддверии второго «супервторника» Сандерс повысил градус критики в адрес Байдена. Выступая в городе Дирборне (штат Мичиган), он напомнил о поддержке Байденом войны в Ираке и «катастрофических торговых соглашениях», например Североамериканском соглашении о свободной торговле (NAFTA). «Моя администрация будет нацелена на то, чтобы представлять интересы семей рабочего класса в этой стране», — пообещал Сандерс. «Для нас очень важно уверенно выступить в Мичигане, потому что проблемы, с которыми сталкиваются его жители, актуальны и для страны в целом», — сказала член палаты представителей от Мичигана Рашида Тлаиб, поддерживающая Сандерса.

Решение Клобушар и Буттиджича сняться с первичных выборов объединило вокруг Байдена электорат, который оппонирует Сандерсу, сказал РБК профессор политических наук в Университете Огайо Пол Бек. «Байден является более привлекательным кандидатом для пожилых демократов и тех сторонников партии, которые солидарны со статус-кво», — пояснил эксперт. Кроме того, Байден популярнее Сандерса среди чернокожих избирателей как в крупных северных штатах, так и на юге страны. «На первых праймериз Байдену мешало то, что многие считали его шансы выиграть нереалистичными, а поэтому не хотели выбрасывать свои голоса на ветер. После его побед ситуация может поменяться, и стоит ожидать роста поддержки Байдена», — прогнозирует Бек.

Впрочем, Сандерса пока не следует списывать со счетов, убежден Гарбузов. «На его стороне молодежь, а также та часть избирателей, которая недовольна партийными элитами», — сказал он. По мнению Гарбузова, обещания Сандерса изменить США довольно утопичны и труднореализуемы, но они тем не менее позволяют ему мобилизовать свой ключевой электорат. «Этот электорат — те люди, которые готовы к масштабным переменам, их доля стремительно растет, и им нравится радикализм Сандерса», — отметил эксперт.

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