Байден после праймериз в трех штатах укрепил положение лидера демократов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 77,21 (+3,32) Quote, 12:23
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 84,89 (+2,58) Quote, 12:23
ФАС ответила на критику Путина из-за роста цен на бензин Бизнес, 21:19 В Пензенской области ответили на сообщения о коронавирусе у жены депутата Общество, 21:08 РЖД ухудшили прогноз погрузки в 2020 году на фоне пандемии Бизнес, 21:04 Обвал на фондовых рынках 18 марта. Главное Экономика, 21:00 Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом Политика, 20:59 Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную внешнюю политику Политика, 20:56 С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля Политика, 20:48 СМИ узнали об интересе трех английских клубов к Федору Чалову Спорт, 20:45 Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому Политика, 20:44 Цена нефти марки Brent упала ниже $25 за баррель Экономика, 20:43 Доллар и евро достигли допустимых для 18 марта пределов на Мосбирже Экономика, 20:40 Байден после праймериз в трех штатах укрепил положение лидера демократов Политика, 20:39 Московских таксистов начали проверять на наличие антисептиков и масок Общество, 20:38 «Аэрофлот» сообщил сроки вылета самолета в Черногорию за россиянами Общество, 20:29
Пандемия коронавируса ,  
0 

Байден после праймериз в трех штатах укрепил положение лидера демократов

Бывший вице-президент США Джо Байден победил на демократических праймериз в трех штатах, увеличив отрыв от сенатора Берни Сандерса. Эпидемия коронавируса изменит условия президентской гонки, уверены эксперты
Джо Байден (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Байден уходит в отрыв

Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержал победу на состоявшихся 17 марта праймериз Демократической партии в трех штатах — Флориде, Иллинойсе и Аризоне, согласно предварительному подсчету голосов. 77-летний политик заручился поддержкой по меньшей мере 1153 делегатов из 3979, а его главный соперник 78-летний Берни Сандерс — 861 (подсчет голосов еще не завершен). Делегаты — представители штатов и территорий США — примут участие в съезде Демократической партии в середине июля. Там они формально изберут кандидата в президенты, проголосовав в соответствии с результатами первичных выборов в своих штатах.

Выступление Сандерса оказалось неудачным во всех трех штатах, причем в Иллинойсе и Флориде Байден опередил соперника более чем на 20 процентных пунктов. Поражение Сандерса де-факто подтвердило его статус аутсайдера, и внутрипартийное давление на него вырастет, чтобы заставить Сандерса прекратить участие в предварительных выборах, констатирует The New York Times. Байден выглядел очевидным фаворитом в борьбе против Сандерса и до 17 марта, а теперь судьба праймериз решена окончательно, полагает Нэйт Силвер, создатель портала FiveThirtyEigh, публикующего аналитику и статистические данные о предвыборных кампаниях.

Но пока Сандерс не планирует отказываться дальнейшего участия в праймериз, сообщили изданию Politico источники в его штабе.

Голосование во вторник стало последним для демократов в марте. Следующие партийные праймериз намечены на 4 апреля, и к этому времени соревнование между демократами отойдет на второй план, учитывая отсутствие в нем интриги и рост тревоги из-за пандемии коронавируса, считает аналитик FiveThirtyEight Джеффри Скелли.

Определенность наступила и на праймериз Республиканской партии, хотя они носили символический характер. Популярные соратники действующего президента Дональда Трампа отказались бросать ему вызов. После победы на праймериз во Флориде и Иллинойсе (они тоже прошли 17 марта) Трамп обеспечил себе поддержку 1276 делегатов съезда Республиканской партии, на котором будет определен единый кандидат, следует из подсчетов агентства Associated Press. Всего в съезде примут участие 2550 делегатов, для выдвижения необходимо простое большинство (минимум 1276 человек).

Соперник у Трампа был один — бывший губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд, но за два месяца праймериз он заручился поддержкой только одного делегата из Айовы. «Республиканцы продемонстрировали, что готовы объединиться вокруг переизбрания [Трампа]», — заявил официальный представитель предвыборного штаба нынешнего президента Тим Мерто.

Коронавирус вносит коррективы

Из-за пандемии COVID-19 несколько штатов принял решение перенести праймериз на более поздний срок. В частности, намеченное на 17 марта голосование в Огайо перенесено на начало июня, а голосование в Пуэрто-Рико может быть сдвинуто с конца марта на конец апреля. Во вторник председатель Национального комитета Демократической партии (DNC) Том Перес попросил штаты по возможности не откладывать праймериз, чтобы успеть выявить победителя к июльскому съезду. «Право голосовать — основа нашей демократии, и мы должны сделать все возможное, чтобы защитить <...> это право», — заявил он.

Согласно официальным правилам, все праймериз демократов во всех штатах и территориях США должны быть проведены до 9 июня, однако по крайней мере два штата, Луизиана и Кентукки, планируют перенести голосование на конец июня. В DNC пока не сообщили, будут ли применять к этим штатам санкции, которые подразумевают сокращение числа делегатов от них на съезде.

Коронавирус способен не только внести коррективы в график праймериз Демпартии, судьба которых представляется решенной, но и изменить президентскую гонку в целом, отмечают аналитики. Во-первых, кампании главных кандидатов примут другой характер, так как им, возможно, придется отказаться от масштабных митингов и встреч с избирателями, утверждает аналитик портала FiveThirtyEight Клэр Мэлоун. Кандидаты сосредоточатся на других способах привлечения внимания СМИ и рядовых американцев, например посредством онлайн-агитации, констатирует Мэлоун.

Во-вторых, экономический ущерб, понесенный экономикой США из-за COVID-19, может сыграть против Трампа. «Предполагалось, что ключевой посыл президентской кампании Трампа будет основываться на уверенных показателях экономики страны, но трудности из-за нового вируса поставили такую стратегию под угрозу», — пояснил РБК председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов. По его мнению, в условиях эпидемии успех кампании Трампа будет зависеть от того, сможет ли он убедить электорат, что в понесенных США издержках из-за COVID-19 нет его вины. «Если он сможет это доказать, а также принять убедительные меры по стабилизации ситуации, то это позволит Трампу продемонстрировать преимущество над демократами», — резюмировал эксперт.

Согласно прогнозам банка JPMorgan, из-за коронавируса ВВП США может упасть на 2% в первом квартале и на 3% во втором. Эксперты банка предупреждают, что сложившаяся ситуация может привести к глобальной рецессии. На поддержку американской экономики в условиях пандемии администрация Трампа планирует выделить по меньшей мере $800 млрд, сообщает Politico.

Более 80% американцев назвали пандемию COVID-19 серьезной угрозой для экономики страны, следует из опроса общественного мнения, проведенного Pew Research Center. Причем менее половины респондентов (45%) считают, что Дональд Трамп принимает правильные меры при противодействии распространению вируса.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: США, президентские выборы, коронавирус, Джо Байден, Дональд Трамп
Материалы по теме
Трамп обеспечил себе выдвижение кандидатом на президентских выборах
Политика
Джо Байден обошел основного соперника во второй «супервторник» подряд
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter