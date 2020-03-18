Байден после праймериз в трех штатах укрепил положение лидера демократов

Бывший вице-президент США Джо Байден победил на демократических праймериз в трех штатах, увеличив отрыв от сенатора Берни Сандерса. Эпидемия коронавируса изменит условия президентской гонки, уверены эксперты

Джо Байден (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Байден уходит в отрыв

Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержал победу на состоявшихся 17 марта праймериз Демократической партии в трех штатах — Флориде, Иллинойсе и Аризоне, согласно предварительному подсчету голосов. 77-летний политик заручился поддержкой по меньшей мере 1153 делегатов из 3979, а его главный соперник 78-летний Берни Сандерс — 861 (подсчет голосов еще не завершен). Делегаты — представители штатов и территорий США — примут участие в съезде Демократической партии в середине июля. Там они формально изберут кандидата в президенты, проголосовав в соответствии с результатами первичных выборов в своих штатах.

Выступление Сандерса оказалось неудачным во всех трех штатах, причем в Иллинойсе и Флориде Байден опередил соперника более чем на 20 процентных пунктов. Поражение Сандерса де-факто подтвердило его статус аутсайдера, и внутрипартийное давление на него вырастет, чтобы заставить Сандерса прекратить участие в предварительных выборах, констатирует The New York Times. Байден выглядел очевидным фаворитом в борьбе против Сандерса и до 17 марта, а теперь судьба праймериз решена окончательно, полагает Нэйт Силвер, создатель портала FiveThirtyEigh, публикующего аналитику и статистические данные о предвыборных кампаниях.

Но пока Сандерс не планирует отказываться дальнейшего участия в праймериз, сообщили изданию Politico источники в его штабе.

Голосование во вторник стало последним для демократов в марте. Следующие партийные праймериз намечены на 4 апреля, и к этому времени соревнование между демократами отойдет на второй план, учитывая отсутствие в нем интриги и рост тревоги из-за пандемии коронавируса, считает аналитик FiveThirtyEight Джеффри Скелли.