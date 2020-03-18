Байден после праймериз в трех штатах укрепил положение лидера демократов

Определенность наступила и на праймериз Республиканской партии, хотя они носили символический характер. Популярные соратники действующего президента Дональда Трампа отказались бросать ему вызов. После победы на праймериз во Флориде и Иллинойсе (они тоже прошли 17 марта) Трамп обеспечил себе поддержку 1276 делегатов съезда Республиканской партии, на котором будет определен единый кандидат, следует из подсчетов агентства Associated Press. Всего в съезде примут участие 2550 делегатов, для выдвижения необходимо простое большинство (минимум 1276 человек).
Соперник у Трампа был один — бывший губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд, но за два месяца праймериз он заручился поддержкой только одного делегата из Айовы. «Республиканцы продемонстрировали, что готовы объединиться вокруг переизбрания [Трампа]», — заявил официальный представитель предвыборного штаба нынешнего президента Тим Мерто.
Коронавирус вносит коррективы
Из-за пандемии COVID-19 несколько штатов принял решение перенести праймериз на более поздний срок. В частности, намеченное на 17 марта голосование в Огайо перенесено на начало июня, а голосование в Пуэрто-Рико может быть сдвинуто с конца марта на конец апреля. Во вторник председатель Национального комитета Демократической партии (DNC) Том Перес попросил штаты по возможности не откладывать праймериз, чтобы успеть выявить победителя к июльскому съезду. «Право голосовать — основа нашей демократии, и мы должны сделать все возможное, чтобы защитить <...> это право», — заявил он.
Согласно официальным правилам, все праймериз демократов во всех штатах и территориях США должны быть проведены до 9 июня, однако по крайней мере два штата, Луизиана и Кентукки, планируют перенести голосование на конец июня. В DNC пока не сообщили, будут ли применять к этим штатам санкции, которые подразумевают сокращение числа делегатов от них на съезде.
Коронавирус способен не только внести коррективы в график праймериз Демпартии, судьба которых представляется решенной, но и изменить президентскую гонку в целом, отмечают аналитики. Во-первых, кампании главных кандидатов примут другой характер, так как им, возможно, придется отказаться от масштабных митингов и встреч с избирателями, утверждает аналитик портала FiveThirtyEight Клэр Мэлоун. Кандидаты сосредоточатся на других способах привлечения внимания СМИ и рядовых американцев, например посредством онлайн-агитации, констатирует Мэлоун.
Во-вторых, экономический ущерб, понесенный экономикой США из-за COVID-19, может сыграть против Трампа. «Предполагалось, что ключевой посыл президентской кампании Трампа будет основываться на уверенных показателях экономики страны, но трудности из-за нового вируса поставили такую стратегию под угрозу», — пояснил РБК председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов. По его мнению, в условиях эпидемии успех кампании Трампа будет зависеть от того, сможет ли он убедить электорат, что в понесенных США издержках из-за COVID-19 нет его вины. «Если он сможет это доказать, а также принять убедительные меры по стабилизации ситуации, то это позволит Трампу продемонстрировать преимущество над демократами», — резюмировал эксперт.
Согласно прогнозам банка JPMorgan, из-за коронавируса ВВП США может упасть на 2% в первом квартале и на 3% во втором. Эксперты банка предупреждают, что сложившаяся ситуация может привести к глобальной рецессии. На поддержку американской экономики в условиях пандемии администрация Трампа планирует выделить по меньшей мере $800 млрд, сообщает Politico.
Более 80% американцев назвали пандемию COVID-19 серьезной угрозой для экономики страны, следует из опроса общественного мнения, проведенного Pew Research Center. Причем менее половины респондентов (45%) считают, что Дональд Трамп принимает правильные меры при противодействии распространению вируса.