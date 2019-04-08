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Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
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Политика ,  
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ЕС на год продлил санкции против Ирана за нарушение прав человека

Европейский союз на год продлил санкции против Ирана, введенные против страны за нарушение прав человека. Сообщение об этом размещено на сайте Совета ЕС.

«Совет продлил до 13 апреля 2020 года ограничительные меры, введенные в ответ на серьезные нарушения прав человека в Иране», — говорится в сообщении.

Ограничения касаются 82 человек и одной организации. Им запрещен въезд в ЕС, их активы в союзе заморожены. Кроме того, санкции подразумевают запрет на экспорт в Иран оборудования, которое может использоваться для «внутренних репрессий».​

В феврале Евросоюз также ввел санкции в отношении двух человек и одной компании в связи с действиями Ирана на территории ЕС. В ЕС пояснили, что Иран занимается «враждебной деятельностью» на территории нескольких стран-членов.

Теги: Иран, Санкции, права человека
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