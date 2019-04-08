Порошенко сменил губернатора Одесской области

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов отстранен от должности. Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко. О причинах такого решения в документе не говорится.

Другим указом Порошенко назначил временно исполняющим обязанности губернатора области Сергея Паращенко.

Максим Степанов стал председателем Одесской областной государственной администрации в январе 2017 года, сменив на этом посту Михаила Саакашвили. До этого он возглавлял предприятие «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг».

Сергей ​Паращенко представлял «Блок Петра Порошенко» в Одесском облсовете.