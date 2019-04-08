Зеленский предложил пользователям Instagram придумать вопросы Порошенко

Актер Владимир Зеленский предложил посетителям своего аккаунта придумать вопросы для дебатов перед вторым туром президентских выборов

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

В своем Instagram Зеленский опубликовал видеозапись, в которой рассказал, что 19 апреля проведет дебаты с Петром Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве. По его словам, он намерен задать президенту несколько вопросов.

«Я думаю, что у народа Украины за пять лет накопилось много вопросов к Порошенко. Вы их ему задать не можете, а я от вашего имени могу. Пожалуйста, напишите в комментариях, какие вопросы вы хотите задать Порошенко», — сообщил Зеленский.

В качестве примера актер привел собственный вопрос: «Почему Свинарчуки не за решеткой?» Зеленский имел в виду заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря Свинарчука. В конце февраля издание Bihus.info сообщило, что последний причастен к хищениям в сфере обороны. Гладковский 4 марта был уволен со своего поста. Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у бывшего чиновника и его сына, однако под стражу их не взяли.

После выхода Зеленского и Порошенко во второй тур президентских выборов оба кандидата опубликовали несколько видеосообщений, в которых обсудили возможные дебаты. Актер предложил президенту встретиться на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Порошенко согласился, заявив, что готов к дебатам 14 апреля.