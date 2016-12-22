Путин сообщил о готовящихся провокациях с химическим оружием в Сирии

Президент России Владимир Путин рассказал об имеющихся данных о попытках провокаций со стороны боевиков с применением отравляющих веществ в Сирии. Об этом он заявил по итогам встречи с главами государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию, говорится на сайте Кремля.

«Нами получены неопровержимые доказательства подготовки боевиками провокаций с использованием отравляющих веществ», — сказал Путин. По его словам, боевики готовы использовать любые средства для достижения своих целей.

«В качестве общей стратегической цели видим окончательный разгром террористов, которые не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию на земле, пытаются сорвать усилия по продвижению мирного процесса», — отметил президент.

Россия в начале марта внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции о создании независимого механизма для расследования химических атак, произошедших в Сирии с начала военных действий. До этого расследованием дела занимались Совместный механизм ООН и Организация по расследованию химических атак (СМР), их полномочия истекли в декабре прошлого года.

Вашингтон предлагал продлить работу двух организаций на два года, но Москва заблокировала американскую резолюцию. Россия, в свою очередь, выступала с инициативой о продлении работы СМР до мая 2018 года. Совет Безопасности ООН отклонил московскую резолюцию.