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Падение режима Асада ,  
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Президент Сирии призвал сторонников Асада сложить оружие «пока не поздно»

Сюжет
Падение режима Асада

Временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа призвал вооруженных сторонников свергнутого экс-главы государства Башара Асада сложить оружие «пока не поздно», передает Asharq.

Заявлении аль-Шараа прозвучало после того, как в результате столкновений на западе Сирии погибли более 200 человек.

Противники нового режима в Сирии подняли восстание в Латакии
Политика

Ранее, 6 марта, повстанцы подняли восстания в провинциях Латакия, Тартус и Хомс. Столкновения шли, в том числе, в городе Джабла, расположенном на побережье Средиземного моря к югу от Латакии. В прибрежной зоне сосредоточено алавитское население Сирии, к которому принадлежит семья Асадов.

Алавиты составляют около 10% населения Сирии, которое, по данным Всемирного банка, составляет чуть более 23 млн человек. После падения режима Асада The Wall Street Journal писала, что алавиты опасаются за свое будущее.

Эти столкновения — одни из самых жестоких с момента свержения Асада в декабре и прихода к власти группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России), отметило Reuters. Новые власти сталкиваются со проблемами, в том числе из-за Израиля, который обещает не допустить присутствия сирийских сил к югу от Дамаска и требует «полной демилитаризации» южных районов страны.

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Сирия Ахмед аль-Шараа сирийские повстанцы Башар Асад
Башар Асад фото

Башар Асад

политик, экс-президент Сирии
11 сентября 1965 года
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