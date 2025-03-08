Президент Сирии призвал сторонников Асада сложить оружие «пока не поздно»

Временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа призвал вооруженных сторонников свергнутого экс-главы государства Башара Асада сложить оружие «пока не поздно», передает Asharq.

Заявлении аль-Шараа прозвучало после того, как в результате столкновений на западе Сирии погибли более 200 человек.

Ранее, 6 марта, повстанцы подняли восстания в провинциях Латакия, Тартус и Хомс. Столкновения шли, в том числе, в городе Джабла, расположенном на побережье Средиземного моря к югу от Латакии. В прибрежной зоне сосредоточено алавитское население Сирии, к которому принадлежит семья Асадов.

Алавиты составляют около 10% населения Сирии, которое, по данным Всемирного банка, составляет чуть более 23 млн человек. После падения режима Асада The Wall Street Journal писала, что алавиты опасаются за свое будущее.

Эти столкновения — одни из самых жестоких с момента свержения Асада в декабре и прихода к власти группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России), отметило Reuters. Новые власти сталкиваются со проблемами, в том числе из-за Израиля, который обещает не допустить присутствия сирийских сил к югу от Дамаска и требует «полной демилитаризации» южных районов страны.