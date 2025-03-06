WSJ узнала о новой стратегии России для сохранения военных баз в Сирии

Россия за счет экономической помощи Сирии планирует сохранить присутствие в регионе. Поддержка страны, испытывающей острую нехватку наличных денег, говорит о «потеплении» в отношениях Москвы и сирийского правительства, пишет WSJ

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Россия продолжает добиваться соглашения о сохранении своих военных баз в Сирии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Собеседники газеты утверждают, что Москва готова на инвестиции в сирийскую экономику с целью сохранить военные базы в Тартусе и Латакии.

WSJ пишет, что в феврале Россия согласилась передать центральному банку Сирии эквивалент $23 млн в местной валюте, тем самым подтвердив свою приверженность диалогу с новыми сирийскими властями. При этом Москва отказалась обсуждать выдачу свергнутого сирийского президента Башара Асада, который получил убежище в России.

Первый официальный диалог между властями России и Сирии состоялся в конце января, когда в Дамаск прибыла российская делегация. На новый уровень, отмечает WSJ, диалог вышел, после того как президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирии Ахмедом Аш-Шараа. По утверждению сирийских властей, на встрече обсуждалось «восстановление доверия» к России в том числе за счет «компенсации».

Главной целью Москвы на переговорах в Дамаске было сохранение военного присутствия на сирийском побережье — 720-го пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в провинции Тартус и авиабазы Хмеймим в провинции Латакия. По словам источников WSJ, итогом переговоров также стало обсуждение расширения экономических связей двух стран. Газета отмечает, что Россия передала средства Сирии, когда большинство стран отказались от подобной финансовой помощи — в частности, Катар и Саудовская Аравия. По данным WSJ, Доха и Эр-Рияд решили дождаться ясности от Вашингтона по вопросу санкций, прежде чем обозначить свое отношение к новым сирийским властям.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

В конце февраля Bloomberg сообщал, что Россия и Сирия уже близки к сделке о военных базах в Тартусе и Хмеймиме. По словам источников агентства, Москва надеется сохранить полное присутствие на этих базах взамен на помощь в борьбе с «Исламским государством» (признана террористической организацией и запрещено в России). Дамаск, в свою очередь, рассчитывает, что сохранение присутствия России позволит сбалансировать растущее влияние Турции в стране.