В США объяснили остановку передачи Украине данных со спутниковых снимков

Решение временное, его приняли в его приняли «в соответствии с директивой администрации о поддержке Украины», заявила космическая разведка США. Киев использовал снимки Maxar для оценки местности и планирования военных операций

Национальное агентство геопространственной разведки США подтвердило, что Украине отключили доступ к коммерческим спутниковым снимкам, которые закупает американское правительство, сообщает The Washington Post.

В заявлении агентства говорится, что решение временное, его приняли «в соответствии с директивой администрации о поддержке Украины».

Накануне украинский портал «Милитарный» сообщил, что аэрокосмическая компания Maxar Technologies прекратила передавать стране данные со своих спутниковых снимков, это затронуло как частных, так и государственных пользователей. В Maxar позже заявили, что доступ прекращен к снимкам, которые передавались в рамках программы GEGD (Глобальная расширенная программа поставки данных геопространственной разведки).

CNN отмечал, что Украина использовала их для оценки местности и планирования военных операций.

Решение последовало вслед за приостановкой военной помощи США Украине и ограничением обмена разведданными. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф объяснил это стремлением «обеспечить мир во всем мире», но назвал паузу временной, отмечая, что Киев выразил готовность работать над приближением мира.

Как писала Daily Mail, из-за решения США Беликобритания больше не может делиться с Киевом американскими разведданными, которые ранее передавались под грифом Rel UKR (Releasable to Ukraine, «подлежит разглашению Украине»). Однако Лондон, как и Париж, продолжил поставлять Украине собственную разведывательную информацию.