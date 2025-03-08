АРМА: со счетов компаний Фридмана и Авена на Украине изъяты 137 млн гривен

В Киеве заявили об изъятии $3,3 млн со счетов компаний Фридмана и Авена

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины заявило об изъятии 137 тлн гривен (более $3,3 млн) со счетов компаний, связанных с российскими предпринимателями Михаилом Фридманом и Петром Авеном. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

Средства будут направлены на закупку военных облигаций, затем их направят в фонд ликвидации последствий военных действий, заявили в агентстве.

АРМА управляет денежными активами попавшими под украинские санкции, на которые наложен арест в рамках уголовных производств.

В октябре 2024 года Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об аресте всех активов Фридмана, Авена и еще одного предпринимателя Андрея Косогова на сумму более 17 млрд гривен ($463 млн). До этого украинский Минюст о подаче в суд иска о конфискации активов компаний, которые связаны с ними.

Ранее АРМА уже списало $18 млн со счетов, связанных с Фридманом и Авеном.

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