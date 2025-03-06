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Военная операция на Украине ,  
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В США связали возобновление военной помощи Украине с ресурсной сделкой

NYT: в США сочли, что пауза в военной помощи Украине будет недолгой при уступках
Сюжет
Военная операция на Украине
Пауза в поставках оружия и предоставлении разведданных Украине может быть недолгой, если Зеленский подпишет соглашение о совместной добыче полезных ископаемых с США, считают в администрации Трампа, пишет NYT

Приостановка военной помощи Украине от США может быть «относительно недолгой», если украинский президент Владимир Зеленский уступит требованиям Вашингтона, предположили представители администрации американского президента Дональда Трампа, опрошенные The New York Times.

По их мнению, пауза в поставках оружия и обмене разведданными призвана оказать давление на Зеленского, чтобы он подписал соглашение о совместной с США добыче украинских полезных ископаемых. По словам одного из собеседников NYT, если Зеленский заключит сделку, продолжатся поставки оружия и предоставление разведданых.

США приостановили военную помощь Украине вечером 3 марта, спустя три дня после перепалки Зеленского с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме. Ожидалось, что в ходе встречи лидеры подпишут соглашение, однако Трамп обвинил Зеленского в нежелании мирных переговоров.

Советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц отметил, что США рассмотрят возможность возобновления помощи Украине в случае проведения мирных переговоров и принятия «некоторых мер по укреплению доверия».

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После приостановки поставок оружия Зеленский выразил сожаление о том, как прошла встреча, и заявил, что готов «работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира» и «как можно скорее сесть за стол переговоров». Также он сказал, что готов к перемирию, если Россия будет выполнять условия. В Кремле положительно оценили его заявление.

5 марта США прекратили обмен разведдаными с Украиной. В тот же день Зеленский сообщил о работе Киева над «планом первых шагов» по приближению мира. Таковыми он называл освобождение пленных, запрет на использование ракет, беспилотников, а также на удары по энергетической и гражданской инфраструктуре. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак также сообщил, что обсудил с Уолтцем дату, место и состав участников переговоров о мире.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что приостановка военной помощи Украине связана с пересмотром ее финансирования. Также она рассказала, что переговоры о заключении ресурсной сделки продолжаются, назвав заявление Зеленского о готовности к переговорам «позитивным сигналом в правильном направлении».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Дональд Трамп Владимир Зеленский военная помощь обмен разведданными сделка
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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