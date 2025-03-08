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Военная операция на Украине ,  
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Трамп прокомментировал удары по Украине после остановки США помощи Киеву

Трамп: любой бы наносил удары по Украине после остановки военной помощи от США
Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Россия, нанося удары по Украине после того, как США остановили военную поддержку Киева, поступает так, как сделал бы любой другой на ее месте. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

«Я думаю что он [президент Владимир Путин] делает то что сделал бы любой другой, я думаю что он хочет остановить и урегулировать это [военный конфликт на Украине]», — ответил Трамп на вопрос, извлекает ли российский коллега выгоду от того, что США прекратили оказывать Украине помощь в разведке и другую военную поддержку.

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Ранее, 4 марта Трамп приостановил всю военную помощь Киеву, до тех пор, пока украинское руководство не продемонстрирует приверженность миру. Речь идет о приостановке поставок всей американской военной техники, которая еще не находится на Украине, включая оружие, идущее транзитом через Польшу. Трамп отдал приказ министру обороны Питу Хегсету. «Это не окончательное прекращение помощи, это пауза», — уточнил Fox News представитель администрации президента.

В ночь на 7 марта российские силы нанесли групповой удар оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают работу украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). В российском Минобороны сообщили, что цель удара была достигнута,  а все объекты поражены. Всего за первую неделю марта российские силы нанесли семь групповых ударов по объектам на Украине, рассказали в Минобороны.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Дональд Трамп

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