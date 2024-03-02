 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Байден ответил на перспективы переговоров фразой «С Путиным? По Украине?»

Байден — о перспективах переговоров с Россией о мире: «С Путиным? По Украине?»
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент США, отвечая на вопрос, не считает ли он, что пришло время для переговоров с российским коллегой по Украине, переспросил: «С Путиным? По Украине?». В Кремле называли условием для встречи изменение позиции Байдена

Президент США Джо Байден не стал комментировать перспективы переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным по Украине, сообщает ТАСС.

Корреспондент агентства спросил у американского лидера во время его общения с журналистами в Белом доме, не считает ли он, что настало время для переговоров о мире на Украине и его контактов с Путиным.

«С Путиным? По Украине?» — переспросил Байден.

Путин ответил на оскорбление Байдена в свой адрес
Политика
Владимир Путин

После начала военных действий на Украине Байден не исключал переговоров с Путиным, если они станут основанием для завершения конфликта. «Должна быть деэскалация со стороны России и приверженность дипломатии, прежде чем разговор может состояться», — поясняли в Белом доме. Впоследствии американский лидер заявлял, что не будет говорить об Украине без нее, и подчеркивал, что не видит никакого смысла встречаться с Путиным сейчас.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности контактов глав государств, в ноябре прошлого года заявлял, что для этого «как минимум глава США должен будет в какое-то время поменять свою позицию, занять более конструктивную позицию». «И тогда будут вызревать условия для такой встречи», — отмечал он. Путин и Байден встречались летом 2021 года, в декабре того же года они говорили по видеосвязи.

Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений

ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья

Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus

Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности

Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин

Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС

Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор

Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта

Минфин разместил два выпуска ОФЗ с рекордными доходностями. Подробности

Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Джо Байден Владимир Путин Украина переговоры
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин назвал условие переговоров с США о стратегической стабильности
Политика
Мединский назвал условие участия в переговорах с Украиной
Политика
Республиканцы в США назвали исходом конфликта на Украине переговоры
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 01 мар, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 01 мар, 17:16
Пентагон получил от России уведомление о пуске ракеты «Ярс» Политика, 05:16
В Чехии не исключили скорую поставку Киеву снарядов калибра 155 м Политика, 05:02
Экс-президент Туркмении заявил о возможности поставлять газ в Европу Бизнес, 04:55
Байден выразил надежду на перемирие между Израилем и ХАМАС к Рамадану Политика, 04:31
Байден ответил на перспективы переговоров фразой «С Путиным? По Украине?» Политика, 04:13
Никарагуа подала на Германию в суд ООН за содействие геноциду в Газе Политика, 03:48
Лидер АдГ предупредил об угрозе втягивания Германии в войну из-за Taurus Политика, 03:35
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Президента Ирландии после госпитализации оставили в больнице Общество, 02:52
В Одессе прозвучали взрывы Политика, 02:30
Россия выразила «соболезнования» мужчинам Канады из-за запрета на алмазы Политика, 02:21
Spiegel сообщил первые результаты анализа записи беседы об ударе по Крыму Политика, 01:54
Российские военные нанесли удары по базам боевиков в Сирии Политика, 01:49
В Харькове прогремели взрывы Политика, 01:30
Байден оговорился, перепутав сектор Газа и Украину Политика, 01:29