Байден ответил на перспективы переговоров фразой «С Путиным? По Украине?»
Президент США Джо Байден не стал комментировать перспективы переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным по Украине, сообщает ТАСС.
Корреспондент агентства спросил у американского лидера во время его общения с журналистами в Белом доме, не считает ли он, что настало время для переговоров о мире на Украине и его контактов с Путиным.
«С Путиным? По Украине?» — переспросил Байден.
После начала военных действий на Украине Байден не исключал переговоров с Путиным, если они станут основанием для завершения конфликта. «Должна быть деэскалация со стороны России и приверженность дипломатии, прежде чем разговор может состояться», — поясняли в Белом доме. Впоследствии американский лидер заявлял, что не будет говорить об Украине без нее, и подчеркивал, что не видит никакого смысла встречаться с Путиным сейчас.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности контактов глав государств, в ноябре прошлого года заявлял, что для этого «как минимум глава США должен будет в какое-то время поменять свою позицию, занять более конструктивную позицию». «И тогда будут вызревать условия для такой встречи», — отмечал он. Путин и Байден встречались летом 2021 года, в декабре того же года они говорили по видеосвязи.
Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений
ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья
Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus
Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности
Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин
Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС
Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор
Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта
Минфин разместил два выпуска ОФЗ с рекордными доходностями. Подробности
Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать