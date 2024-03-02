Байден ответил на перспективы переговоров фразой «С Путиным? По Украине?»

Президент США, отвечая на вопрос, не считает ли он, что пришло время для переговоров с российским коллегой по Украине, переспросил: «С Путиным? По Украине?». В Кремле называли условием для встречи изменение позиции Байдена

Президент США Джо Байден не стал комментировать перспективы переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным по Украине, сообщает ТАСС.

Корреспондент агентства спросил у американского лидера во время его общения с журналистами в Белом доме, не считает ли он, что настало время для переговоров о мире на Украине и его контактов с Путиным.

«С Путиным? По Украине?» — переспросил Байден.

После начала военных действий на Украине Байден не исключал переговоров с Путиным, если они станут основанием для завершения конфликта. «Должна быть деэскалация со стороны России и приверженность дипломатии, прежде чем разговор может состояться», — поясняли в Белом доме. Впоследствии американский лидер заявлял, что не будет говорить об Украине без нее, и подчеркивал, что не видит никакого смысла встречаться с Путиным сейчас.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности контактов глав государств, в ноябре прошлого года заявлял, что для этого «как минимум глава США должен будет в какое-то время поменять свою позицию, занять более конструктивную позицию». «И тогда будут вызревать условия для такой встречи», — отмечал он. Путин и Байден встречались летом 2021 года, в декабре того же года они говорили по видеосвязи.