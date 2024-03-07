Под Белгородом силы ПВО сбили украинский беспилотник

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник к северу от Белгорода в Яковлевском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Глава региона уточнил, что беспилотник был самолетного типа.

Гладков пояснил, что дрон был уничтожен «на подлете к городу».

Минобороны сообщило, что беспилотник был сбит около 15:00 мск 7 марта дежурными средствами ПВО.

О последствиях на земле ведомство не сообщило.