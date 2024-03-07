Под Белгородом силы ПВО сбили украинский беспилотник
Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник к северу от Белгорода в Яковлевском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Глава региона уточнил, что беспилотник был самолетного типа.
Гладков пояснил, что дрон был уничтожен «на подлете к городу».
Минобороны сообщило, что беспилотник был сбит около 15:00 мск 7 марта дежурными средствами ПВО.
О последствиях на земле ведомство не сообщило.
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