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Военная операция на Украине ,  
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Под Белгородом силы ПВО сбили украинский беспилотник

Гладков: силы ПВО сбили украинский беспилотник в Яковлевском городском округе
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник к северу от Белгорода в Яковлевском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Глава региона уточнил, что беспилотник был самолетного типа.

Гладков пояснил, что дрон был уничтожен «на подлете к городу».

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Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Минобороны сообщило, что беспилотник был сбит около 15:00 мск 7 марта дежурными средствами ПВО.

О последствиях на земле ведомство не сообщило.

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Вячеслав Гладков беспилотники ПВО
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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