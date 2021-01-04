Новак и саудовский принц оценили будущее нефти и мировой экономики

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В понедельник прошла видеоконференция нефтедобывающих стран ОПЕК+ по вопросам ограничения или увеличения добычи нефти. На ней, как передает Reuters, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман заявил, что ОПЕК+ должна быть бдительной и осторожной, несмотря на в целом оптимистичную рыночную конъюнктуру, поскольку спрос на топливо остается хрупким, а новый вариант коронавируса, который обнаружили в некоторых странах, непредсказуем.

«Во многих частях мира, где уровень инфицирования тревожно возрос, вводится новая волна блокировок и ограничений, что неизбежно повлияет на темпы экономического восстановления в этих странах», — сказал он.

Представитель России вице-премьер Александр Новак в своей приветственной речи выразил надежду, что страны ОПЕК+ будут использовать различные механизмы для стабилизации рынка.

«Надеемся, что мы постепенно будем с вами использовать разные механизмы, инструменты, которые себя уже зарекомендовали, принимать правильные решения, направленные и на стабилизацию рынка, и на восстановление добычи, учитывая баланс спроса и предложения, который будет складываться», — сказал он (цитата по ТАСС).

Новак считает, что благодаря вакцинации в 2021 году спрос на нефть восстановится. «Надеемся, что в 2021 году мы все-таки увидим восстановление спроса, в том числе в результате вакцинации, которая уже сейчас происходит во многих странах», — сказал он.