Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков

По словам президента, специфика российской политики такова, что в стране необходима сменяемость власти. Ранее он говорил, что обеспечить сменяемость нужно после того, как страна наберет «жирка»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Для России важна сменяемость власти, и, чтобы ее гарантировать, в стране должно быть ограничено количество президентских сроков, заявил президент Владимир Путин. Фрагмент его интервью в рамках документального проекта «Пролетев над бездной» был показан в эфире телеканала «Россия 1».

«На мой взгляд, для того чтобы гарантировать сменяемость власти — а для такой страны, как наша, это важно, — все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено», — заявил он (цитата по ТАСС).

По словам Путина, в то же время практика с неограниченным количеством сроков, на которые может избираться президент, достаточно распространена и не является чем-то необычным.

«Во многих странах нет никакого ограничения по срокам избрания президента. На Западе, в тех же [Соединенных] Штатах с исторической точки зрения совсем недавно это было отменено», — отметил глава государства.