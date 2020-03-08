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Поправки в Конституцию ,  
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Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков

По словам президента, специфика российской политики такова, что в стране необходима сменяемость власти. Ранее он говорил, что обеспечить сменяемость нужно после того, как страна наберет «жирка»
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Для России важна сменяемость власти, и, чтобы ее гарантировать, в стране должно быть ограничено количество президентских сроков, заявил президент Владимир Путин. Фрагмент его интервью в рамках документального проекта «Пролетев над бездной» был показан в эфире телеканала «Россия 1».

«На мой взгляд, для того чтобы гарантировать сменяемость власти — а для такой страны, как наша, это важно, — все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено», — заявил он (цитата по ТАСС).

По словам Путина, в то же время практика с неограниченным количеством сроков, на которые может избираться президент, достаточно распространена и не является чем-то необычным.

«Во многих странах нет никакого ограничения по срокам избрания президента. На Западе, в тех же [Соединенных] Штатах с исторической точки зрения совсем недавно это было отменено», — отметил глава государства.

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Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции. В частности, он предложил закрепить в основном документе роль и статус Госсовета, а также внес поправку, которая касается полномочий президента и запрещает занимать этот пост более двух сроков (сейчас установлено, что «не более двух сроков подряд»). 4 марта комитет Госдумы по законодательству и госстроительству одобрил его инициативу. Всероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля.

О том, что президентские сроки могут обнулиться, заявил экс-помощник главы государства Владислав Сурков. Если поправки в Конституцию уточнят полномочия президента, то с юридической точки зрения появится необходимость обнулить президентские сроки, пояснил он. «С новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства. На него не смогут распространяться ограничения нынешнего», — сказал Сурков.

Сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Основной закон Андрей Клишас назвал слова экс-помощника президента «домыслами». Его коллега Павел Крашенинников ранее также утверждал, что поправки не приведут к обнулению президентских сроков и после двух президентских сроков политик «не сможет стать даже кандидатом в президенты». В Кремле слова Суркова назвали частным мнением, напомнив, что тот больше не работает в администрации главы государства.

Сам Путин отметил, что готов к двум президентским срокам подряд, однако уверен, что в стране нужно закрепить сменяемость власти. Президент добавил, что поправки вносятся «минимум лет на тридцать», а потому даже если сейчас важнее стабильность и развитие, то потом, «когда страна наберет побольше уверенности в себе, побольше ресурсов всяких, жирка, что называется, тогда точно совершенно нужно, безусловно, обеспечить сменяемость власти». Если же он согласится возглавить Госсовет, то это придет к двоевластию в стране, что будет для нее губительно, заявил Путин.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Владимир Путин, поправки в Конституцию, президентский срок
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