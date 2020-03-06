Путин заявил о нежелании идти на опасную для страны «схему во власти»

Владимир Путин (в центре) (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин заявил, что его согласие возглавить Госсовет приведет к двоевластию в стране, что станет «абсолютно губительной ситуацией» для России. Об этом он сказал на встрече с представителями общественности Ивановской области, передает «РИА Новости».

«Нет, мне нравится моя работа, но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, — вот, чего я боюсь, вот, чего я не хочу делать», — сказал Путин.

Он отметил, что благодарен за поддержку и доверие людям, которые помогают «много лет на выборах оставаться во главе российского государства»: «Это огромная честь».

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