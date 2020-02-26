Клишас исключил обнуление президентских сроков при изменении Конституции

Андрей Клишас (Фото: council.gov.ru)

Поправки в Конституцию России не предусматривают обнуление президентских сроков. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в основной закон Андрей Клишас, передает «РИА Новости».

«Все это домыслы», — добавил он.

Ранее бывший помощник главы государства Владислав Сурков допустил, что президентские сроки могут обнулить в случае, если поправки в Конституцию уточнят президентские полномочия. Он пояснил, что с новыми полномочиями это будет другой институт президентства, на который не смогут распространяться ограничения нынешнего.

Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников утверждал, что поправки не повлекут обнуление президентских сроков, более того, после двух президентских сроков политик «не сможет стать даже кандидатом в президенты».