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Поправки в Конституцию ,  
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Клишас исключил обнуление президентских сроков при изменении Конституции

Андрей Клишас (Фото: council.gov.ru)

Поправки в Конституцию России не предусматривают обнуление президентских сроков. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в основной закон Андрей Клишас, передает «РИА Новости».

«Все это домыслы», — добавил он.

Ранее бывший помощник главы государства Владислав Сурков допустил, что президентские сроки могут обнулить в случае, если поправки в Конституцию уточнят президентские полномочия. Он пояснил, что с новыми полномочиями это будет другой институт президентства, на который не смогут распространяться ограничения нынешнего.

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Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников утверждал, что поправки не повлекут обнуление президентских сроков, более того, после двух президентских сроков политик «не сможет стать даже кандидатом в президенты».

Теги: Андрей Клишас, рабочая группа, президентский срок, обнуление, Конституция
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