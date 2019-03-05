Трамп решил отменить льготный режим торговли с Турцией и Индией

Президент США Дональд Трамп намерен отменить льготный режим торговли с Турцией и Индией, действующий в рамках Генеральной системы преференций (Generalized System of Preferences) США. Это следует из уведомления американского лидера, направленного в конгресс. Текст обращения распространила пресс-служба Белого дома.

«Уведомляю, что намерен прекратить статус Турции как развивающейся страны-реципиента (торговых льгот) в соответствии со всеобщей системой тарифных преференций», — говорится в уведомлении.

Отмечается, что такое решение президент принял «на основании уровня экономического развития страны». По словам Трампа, за последние 45 лет, в течение которых Турция получает льготы в рамках GSP, экономика страны сильно выросла и диверсифицировалась. Кроме прочего, повысился уровень доходов на душу населения, снизилась бедность, возросла диверсификация экспорта как по странам, так и по секторам экономики. Глава Белого дома считает, что такое решение может оказать негативное влияние на экспорт турецких товаров в США.

Свое решение относительно Индии Трамп объяснил тем, что эта страна не смогла гарантировать Соединенным Штатам, обеспечение равного и приемлемого доступа к рынкам Индии, как это предусмотрено в рамках договоренностей.

«Я продолжаю проводить оценку, предоставляет ли правительство Индии равный и приемлемый доступ к своим рынкам в соответствии с критериями участия в ГСП», — говорится в заявлении американского президента.

В августе прошлого года США пригрозили отомстить Турции за ввод пошлин на американские товары. Замглавы торгового представительства США Джеффри Джерриш сообщал, что поводом для подобного решения могут стать введенные Турцией тарифы на поставки товаров из США, затронувшие импорт в объеме $1,78 млрд. Тогда же Госдеп США анонсировал введение санкций против двух министров правительства Турции в соответствии с «актом Магнитского». Поводом для этого стало удержание властями Турции пастора Эндрю Брансона, обвиняемого в шпионаже и причастности к попытке госпереворота. Действия Вашингтона МИД Турции назвал «враждебными», пообещав дать на них соответствующий ответ.

Программа GSP (Generalized System of Preferences) действует с 1974 и предусматривает беспошлинный ввоз отдельных категорий товаров из стран с развивающейся экономикой. Она подлежит регулярному продлению. Помимо прочего, список стран, попадающих под действие программы, может пересматриваться.