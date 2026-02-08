Reuters узнал, что НПЗ Индии избегают закупок нефти из России

Reuters: НПЗ Индии избегают закупок нефти из России с поставкой в марте-апреле

По данным издания, три нефтеперерабатывающие компании запланировали поставки на март, но не заключают новые сделки. Reuters пишет, что так Индия сможет заключить торговую сделку с Вашингтоном

Фото: Abhishek Chinnappa / Getty Images

Нефтеперерабатывающие компании Индии отказываются закупать российскую нефть, отгрузка которой запланирована на март и апрель. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, ожидается, что Индия воздержится от покупок российской нефти и в долгосрочной перспективе. Это, как отмечает Reuters, может помочь Нью-Дели заключить торговое соглашение с США.

Компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries запланировали ряд поставок топлива на март. Однако новые сделки на первые два месяца весны они не заключают, сообщил журналистам трейдер, который обратился к этим организациям. Большинство других нефтепереработчиков прекратили закупки российской нефти, утверждает агентство.

«Диверсификация источников энергии с учетом объективных рыночных условий и меняющейся международной обстановки является основой нашей стратегии по обеспечению энергетической безопасности самой населенной страны мира», — заявил журналистам представитель МИД Индии.

Собеседники Reuters утверждают, что нефтеперерабатывающие компании Индии могут изменить планы только по рекомендации правительства.

Агентство пишет, что поставки российской нефти в Индию в декабре 2025-го снизились до минимального уровня за два года. По мере сокращения импорта из России нефтеперерабатывающие компании страны нарастили закупки у стран Ближнего Востока, Южной Америки и Африки. К марту 2026-го, по данным Reuters, Индия намерена сократить импорт нефти из России до уровня ниже 1 млн барр., а в дальнейшем — до 500–600 тыс. барр. в сутки.

Президент США Дональд Трамп принял решение отменить с 7 февраля пошлину в размере 25% на товары из Индии, которую он ввел из-за закупок Нью-Дели нефти у России. Американский лидер добавил, что Индия взяла на себя обязательство прекратить «прямой или косвенный импорт нефти Российской Федерации».

Также Трамп сообщал, что Штаты и Индия заключили рамочное временное соглашение о торговле. Оно, среди прочего, предполагает, что Нью-Дели в течение последующих пяти лет закупит энергетические продукты США, авиационные и авиационные запчасти, драгоценные металлы, технологическую продукцию на сумму $500 млрд.

В Кремле в конце 2025 года заявляли о планах России продолжать увеличивать объем двустороннего бизнеса с Индией, не позволяя никому в него вмешиваться. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что отношения стран основаны на «глубоком историческом опыте взаимопонимания и общего видения мировых событий».

Москва считает санкции Запада незаконными. Песков говорил, что экономика страны «функционирует под огромным количеством рестрикций», поэтому на этот счет выработан «определенный иммунитет».