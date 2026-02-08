 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Война санкций⁠,
0

Reuters узнал, что НПЗ Индии избегают закупок нефти из России

Reuters: НПЗ Индии избегают закупок нефти из России с поставкой в марте-апреле
Сюжет
Война санкций
По данным издания, три нефтеперерабатывающие компании запланировали поставки на март, но не заключают новые сделки. Reuters пишет, что так Индия сможет заключить торговую сделку с Вашингтоном
Фото: Abhishek Chinnappa / Getty Images
Нефтеперерабатывающие компании Индии отказываются закупать российскую нефть, отгрузка которой запланирована на март и апрель. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, ожидается, что Индия воздержится от покупок российской нефти и в долгосрочной перспективе. Это, как отмечает Reuters, может помочь Нью-Дели заключить торговое соглашение с США.

Компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries запланировали ряд поставок топлива на март. Однако новые сделки на первые два месяца весны они не заключают, сообщил журналистам трейдер, который обратился к этим организациям. Большинство других нефтепереработчиков прекратили закупки российской нефти, утверждает агентство.

«Диверсификация источников энергии с учетом объективных рыночных условий и меняющейся международной обстановки является основой нашей стратегии по обеспечению энергетической безопасности самой населенной страны мира», — заявил журналистам представитель МИД Индии.

Аналитики усомнились, что Индия откажется от российской нефти ради США
Политика
Фото:Hari Mahidhar / Shutterstock

Собеседники Reuters утверждают, что нефтеперерабатывающие компании Индии могут изменить планы только по рекомендации правительства.

Агентство пишет, что поставки российской нефти в Индию в декабре 2025-го снизились до минимального уровня за два года. По мере сокращения импорта из России нефтеперерабатывающие компании страны нарастили закупки у стран Ближнего Востока, Южной Америки и Африки. К марту 2026-го, по данным Reuters, Индия намерена сократить импорт нефти из России до уровня ниже 1 млн барр., а в дальнейшем — до 500–600 тыс. барр. в сутки.

Президент США Дональд Трамп принял решение отменить с 7 февраля пошлину в размере 25% на товары из Индии, которую он ввел из-за закупок Нью-Дели нефти у России. Американский лидер добавил, что Индия взяла на себя обязательство прекратить «прямой или косвенный импорт нефти Российской Федерации».

Также Трамп сообщал, что Штаты и Индия заключили рамочное временное соглашение о торговле. Оно, среди прочего, предполагает, что Нью-Дели в течение последующих пяти лет закупит энергетические продукты США, авиационные и авиационные запчасти, драгоценные металлы, технологическую продукцию на сумму $500 млрд.

В Кремле в конце 2025 года заявляли о планах России продолжать увеличивать объем двустороннего бизнеса с Индией, не позволяя никому в него вмешиваться. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что отношения стран основаны на «глубоком историческом опыте взаимопонимания и общего видения мировых событий».

Москва считает санкции Запада незаконными. Песков говорил, что экономика страны «функционирует под огромным количеством рестрикций», поэтому на этот счет выработан «определенный иммунитет».

Романов Илья
Индия США Россия нефть
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
