Дуров заявил о превращении Испании в «государство тотальной слежки»

Испанское правительство продвигает опасные новые правила, которые угрожают свободе местных пользователей в интернете. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров в своем канале.
«Эти меры могут превратить Испанию в государство тотальной слежки под видом «защиты». Вот почему они являются тревожным сигналом для свободы слова и неприкосновенности частной жизни», — написал Дуров, обращаясь к испанским пользователям Telegram.
Премьер-министр Испании Педро Санчес накануне представил пакет из пяти мер, направленных на борьбу со злоупотреблениями со стороны крупных цифровых платформ и обеспечение безопасной цифровой среды. Он заявил, что «социальные сети превратились в несостоявшееся государство, где игнорируются законы и терпятся преступления».
В частности, предлагаемые правительством Испании меры предусматривают запрет на доступ к социальным сетям для лиц младше 16 лет. Цифровые платформы будут обязаны внедрить эффективные системы проверки возраста. По данным источников El Pais в испанском Министерстве цифровой трансформации и государственного управления, эта мера будет реализована посредством поправки к проекту закона о защите несовершеннолетних в цифровой среде, который в настоящее время обсуждается в парламенте. В нынешней редакции законопроект позволяет несовершеннолетним младше 16 лет создавать аккаунты с разрешения родителей, но принятие поправки перекроет эту возможность.
Кроме того, среди предлагаемых мер - повышение усилий по привлечению к ответственности руководителей компаний, которые не удаляют незаконный или разжигающий ненависть контент со своих платформ. Правительство будет сотрудничать с прокуратурой при пресечении потенциальных нарушений.
Санчес также заявил, что его правительство создаст систему мониторинга для количественной оценки и отслеживания того, что он назвал «следом ненависти и поляризации» в интернете. Для борьбы с распространением разжигающих ненависть высказываний будет создан специальный алгоритм, он же будет выявлять нарушения со стороны цифровых платформ, где активно распространяется такой контент.
