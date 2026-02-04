 Перейти к основному контенту
Дуров заявил о превращении Испании в «государство тотальной слежки»

Дуров предупредил пользователей Telegram из Испании об угрозе тотальной слежки
Павел Дуров ( по центру )
Павел Дуров ( по центру ) (Фото: Дмитрий Орлов / ТАСС)

Испанское правительство продвигает опасные новые правила, которые угрожают свободе местных пользователей в интернете. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров в своем канале.

«Эти меры могут превратить Испанию в государство тотальной слежки под видом «защиты». Вот почему они являются тревожным сигналом для свободы слова и неприкосновенности частной жизни», — написал Дуров, обращаясь к испанским пользователям Telegram.

Премьер-министр Испании Педро Санчес накануне представил пакет из пяти мер, направленных на борьбу со злоупотреблениями со стороны крупных цифровых платформ и обеспечение безопасной цифровой среды. Он заявил, что «социальные сети превратились в несостоявшееся государство, где игнорируются законы и терпятся преступления».

В частности, предлагаемые правительством Испании меры предусматривают запрет на доступ к социальным сетям для лиц младше 16 лет. Цифровые платформы будут обязаны внедрить эффективные системы проверки возраста. По данным источников El Pais в испанском Министерстве цифровой трансформации и государственного управления, эта мера будет реализована посредством поправки к проекту закона о защите несовершеннолетних в цифровой среде, который в настоящее время обсуждается в парламенте. В нынешней редакции законопроект позволяет несовершеннолетним младше 16 лет создавать аккаунты с разрешения родителей, но принятие поправки перекроет эту возможность.

Кроме того, среди предлагаемых мер - повышение усилий по привлечению к ответственности руководителей компаний, которые не удаляют незаконный или разжигающий ненависть контент со своих платформ. Правительство будет сотрудничать с прокуратурой при пресечении потенциальных нарушений.

Санчес также заявил, что его правительство создаст систему мониторинга для количественной оценки и отслеживания того, что он назвал «следом ненависти и поляризации» в интернете.  Для борьбы с распространением разжигающих ненависть высказываний будет создан специальный алгоритм, он же будет выявлять нарушения  со стороны цифровых платформ, где активно распространяется такой контент.

