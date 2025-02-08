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Политика ,  
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В Финском заливе оборвался российский кабель

Обрыв кабеля произошел «некоторое время назад» в исключительной экономической зоне Финляндии. Российская сторона приступила к ремонту, работы контролирует финское судно, сообщила береговая охрана залива
Фото: raja.fi
Фото: raja.fi

В исключительной экономической зоне Финляндии в Финском заливе оборвался российский кабель, сообщила береговая охрана в соцсети X.

«Береговая охрана Финского залива контролирует выполнение Закона об ИЭЗ и условиях использования ИЭЗ в Финском заливе, где ведутся работы по ремонту оборванного российского кабеля российским судном», — говорится в сообщении.

В командном центре береговой охраны уточнили Yle, что ремонтные работы начались 8 февраля. На месте находится сторожевое судно Turva.

Обрыв российского кабеля произошел «некоторое время назад», пишет Ilta-Sanomat. «Подробности о кабеле лучше узнать у российских властей или владельцев кабеля», — сказал заместитель командующего береговой охраной залива Микко Хирви. «У нас есть нормальный контакт с Россией по повседневным и практическим вопросам», — добавил он.

Ремонт российского кабеля является санкционированной операцией, подтвердил руководитель службы береговой охраны Матти Нииттюмяки. О каком именно кабеле идет речь, он не стал уточнять.

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Нефтяной танкер Eagle S, подозреваемый в обрыве кабеля между Финляндией и Эстонией EstLink 2, 13 января 2025 г.

Заместитель командующего береговой охраной Финского залива Илья Ильин рассказал Yle, что российская сторона заранее уведомила о произошедшем. «Береговая охрана Финского залива контролирует выполнение ремонтных работ в соответствии с условиями разрешения. Это наша обычная надзорная задача, которая предусмотрена Законом об экономических зонах», — пояснил он.

РБК обратился за комментарием в пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга

В 2023-м в Финском заливе был поврежден кабель «Ростелекома», авария не сказалсь на работе инфраструктуры, связывающей Кингисеп в Ленобласти с Калининградом.

За последнее время произошло несколько случаев повреждения подводных кабелей в Балтийском море. В последний раз Латвия и Швеции сообщили о повреждении оптоволоконного кабеля, который идет по дну Балтийского моря из латвийского города Венспилс на шведский остров Готланд, в конце января. В ВМС Латвии сказали, что обнаружили в районе инцидента сухогруз, следующий в Россию под флагом Мальты. Позднее шведская прокуратура заявила о задержании судна Vezhen, которое стало причиной повреждения кабеля. Однако там исключили версию о диверсии.

Согласно данным портала Marine Traffic, танкер Vezhen ходит под флагом Мальты. 24 января он отправился из российского порта Усть-Луга и 5 февраля должен оказаться в датском порту Скаген, но 26 января был задержан в территориальных водах Швеции.

Судном управляет болгарская компания Navigation Maritime Bulgare, которая до этого сообщала, что кабель был поврежден в результате аварийной ситуации, писала газета Dagens Nyheter.

Обрывы подводных энергетических и коммуникационных кабелей, которые происходили в последние месяцы, не связаны с действиями России, к такому выводу пришли разведывательные службы США и Европы, сообщала The Washington Post со ссылкой на источники.

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