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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп решил не депортировать из США принца Гарри

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп заявил, что «не хочет» депортировать Гарри, поскольку у того «и так достаточно проблем с женой», которая «ужасна». Супруги переехали в США в 2020-м, но после выхода мемуаров Гарри встал вопрос о законности получения им визы
Принц Гарри
Принц Гарри (Фото: Hannah McKay / Reuters)

Президент США Дональд Трамп не будет депортировать из страны британского принца Гарри. Об этом он сообщил изданию The New York Post.

По словам Трампа, он не заинтересован в этом.

«Я не хочу этого делать. Я оставлю его в покое. У него и так достаточно проблем с женой [Меган Маркл]. Она ужасна», — сказал Трамп.

Старшего брата принца Гарри, наследника британского престола принца Уильяма, Трамп назвал «замечательным молодым человеком».

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В 2020 году принц Гарри вместе с супругой отказался от королевских полномочий и обязанностей и переехал в США. Меган Маркл — гражданка Соединенных Штатов. Она не раз выступала с критикой в адрес Трампа, он отвечал ей тем же.

После выхода мемуаров принца Гарри под названием «Запасной» в январе 2023-го в США подняли вопрос о законности получения им американской визы. В автобиографии принц признался, что пробовал тяжелые наркотики, изменяющие сознание, в том числе кокаин и галлюциногенные грибы. По его словам, это произошло после смерти его матери, принцессы Дианы. Кроме того, в 2002 году The Guardian сообщила, что на тот момент принц Чарльз (ныне — король Карл III) годом ранее отправил своего 16-летнего сына в реабилитационную клинику для наркозависимых Featherstone Lodge в Лондоне после признаний в употреблении алкоголя и запрещенных веществ.

Директор Центра свободы Маргарет Тэтчер при Heritage Foundation Нил Гардинер указал, что принц Гарри должен был рассказать об этих обстоятельствах еще на этапе подачи документов на американскую визу, поэтому теперь необходимо проверить его визовый статус.

Однако в июне 2023 года Министерство внутренней безопасности США отклонило запрос Heritage Foundation о раскрытии визовых документов принца. В начале февраля 2025 года рассмотрение дела в суде возобновилось.

Трамп, после переизбрания развернувший масштабную кампанию по депортации нелегальных мигрантов, во время предвыборной гонки обещал обеспечить принятие «соответствующих мер», если будет установлено, что принц Гарри солгал и утаил информацию об употреблении запрещенных веществ.

В феврале 2024 года Трамп заявил, что не стал бы «защищать» Гарри, как его предшественник Джо Байден, если бы снова стал президентом, поскольку принц «предал королеву». Трамп добавил, что королевская семья была «слишком любезна» к принцу Гарри после «того, что он сделал».

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Дональд Трамп принц Гарри депортация нелегальные мигранты
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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