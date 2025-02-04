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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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ЮАР ответила на претензии Трампа из-за «конфискации земель» у белых

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Возвращение Трампа в Белый дом
В ЮАР недавно приняли закон, призванный исправить ошибки с лишением земли чернокожего населения в период апартеида. Трамп заявил, что речь идет о конфискации и «плохом обращении» с определенными группами людей и пригрозил мерами
Сирил Рамафоса
Сирил Рамафоса (Фото: Yves Herman / Reuters)

Закон ЮАР об экспроприации земель не подразумевает конфискацию, о которой заявил президент США Дональд Трамп, сообщил его южно-африканский коллега Сирил Рамафоса в X.

«ЮАР является конституционной демократией, глубоко укоренившейся в верховенстве закона, справедливости и равенстве. Правительство ЮАР не конфисковало никаких земель. Недавно принятый Закон об экспроприации не является инструментом конфискации, а представляет собой конституционно установленный правовой процесс, который обеспечивает справедливый и равноправный доступ к земле в соответствии с Конституцией», — написал он.

Трамп ранее заявил в Truth Social, что ЮАР «конфискует земли и очень плохо обращается с определенными группами людей». Он пообещал, что если «нарушения прав человека» не прекратятся, то США прекратят будущее финансирование ЮАР.

Как отмечает Associated Press, речь идет о принятом в прошлом месяце законе, позволяющем изымать землю в случаях, если она не используется или если ее перераспределение отвечает общественным интересам. Норма направлена на «исправление ошибок», совершенных в стране во время апартеида, когда у чернокожих отбирали землю и насильно переселяли их в определенные районы проживания.

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Рамафоса отметил, что США — «ключевой стратегический политический и торговый партнер» ЮАР, но указал, что финансирование с американской стороны выражено только в помощи по программе PEPFAR (Президентский чрезвычайный план по борьбе по СПИДом) — от США поступают 17% средств.

AP пишет, что заявление Трампа было созвучно с критикой ЮАР со стороны бизнесмена Илона Маска. Его отец — выходец из ЮАР, предприниматель родился в этой стране и прожил там до 17 лет. В частности, комментируя заявление Рамафосы в ответ Трампу, Маск написал в Х: «Почему у вас открыто расистские законы о собственности?» Ранее бизнесмен заявлял о «геноциде» белого населения в ЮАР.

Трамп обращал внимание на ситуацию с белым населением ЮАР и в свой первый срок. Он отмечал, что в стране захватывают фермы белых и убивают большое количество фермеров. Но эксперт из Института исследований в области безопасности в Претории Гарет Ньюхэм указывал, что это отражало общую ситуацию с безопасностью в ЮАР, а не то, что насилие направлено против белых.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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