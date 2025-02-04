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Политика ,  
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Президент ЮАР поговорил с Маском после обвинений в «геноциде» белых

Президент ЮАР обсудил «дезинформацию» в отношении страны с Маском, который критикует политику властей республики, говоря о «геноциде» белых. FT пишет, что из-за этих высказываний откладываются планы запустить с ЮАР Starlink
Сирил Рамафоса
Сирил Рамафоса (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса накануне, 3 февраля, поговорил с американским бизнесменом, главой департамента государственной эффективности (DOGE) Илоном Маском, сообщила пресс-служба президента ЮАР в X.

«Вчера, 3 февраля 2025 года, президент Сирил Рамафоса беседовал с Илоном Маском по вопросам дезинформации и искажений информации о Южной Африке. В ходе выступления президент вновь подтвердил конституционные ценности Южной Африки: уважение верховенства закона, справедливости, беспристрастности и равенства», — говорится в публикации.

Маск критиковал власти ЮАР, где он родился и прожил 17 лет, обвиняя их в «геноциде» белых. Критика усилилась после того, как в прошлом месяце в ЮАР приняли закон об экспроприации земель. Он позволяет изымать землю в случаях, если она не используется или если ее перераспределение отвечает общественным интересам. Норма направлена на «исправление ошибок», совершенных в стране во время апартеида, когда у чернокожих отбирали землю и насильно переселяли их в определенные районы проживания, писало Associated Press.

Маск называл закон «открыто расистским». На своей странице в X он продолжает репостить публикации с критикой политики властей ЮАР. Также закон раскритиковал президент США Дональд Трамп, заявив, что ЮАР «конфискует земли и очень плохо обращается с определенными группами людей». Он пригрозил прекратить будущее финансирование республики, если «нарушения прав человека» не прекратятся.

Рамафоса после этого подчеркнул, что речь не идет о конфискации земель. «Закон об экспроприации не является инструментом конфискации, а представляет собой конституционно установленный правовой процесс, который обеспечивает справедливый и равноправный доступ к земле в соответствии с Конституцией», — сказал он.

ЮАР ответила на претензии Трампа из-за «конфискации земель» у белых
Политика
Сирил Рамафоса

Как пишет Financial Times (FT), из-за проводимой ЮАР политики о расширении прав чернокожих откладываются планы Маска по запуску спутниковой программы Starlink в стране. В частности, иностранные инвесторы в телекоммуникационном секторе для получения лицензии в ЮАР должны предоставить 30% акционерного капитала проекта предприятиям, принадлежащим чернокожим, согласно политике, проводимой Африканским национальным конгрессом (АНК) для устранения расового неравенства, созданного во времена апартеида.

При этом, сообщает FT, Рамафоса, встретившись с Маском в сентябре прошлого года в преддверии заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сказал ему: «Я хочу, чтобы ты вернулся домой и инвестировал здесь». В выступающем в поддержку бизнеса «Демократическом альянсе» — оппозиция АНК во власти — допускают, что для Starlink могут сделать исключение из требований.

В частности, об этом заявил FT министр связи и цифровых технологий ЮАР Солли Малатси. «Я признаю возможность того, что программы равноценности в секторе [телекоммуникаций] могут помочь в расширении широкополосного подключения для четверти нашего населения, которая не имеет доступа к интернету, в то же время учитывая тот факт, что действующее законодательство этого не предусматривает», — сказал он.

Однако после последних высказываний Маска с критикой властей ЮАР сторонники АНК, скорее всего, выступят против любых послаблений для компании.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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