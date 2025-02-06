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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны раскрыло детали отражения атак ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ предприняли 8 волн атак в направлении Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Украинские силы с утра 6 февраля предприняли восемь волн атак в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области, российские войска отразили все попытки, сообщает Минобороны.

По оценкам ведомства, потери ВСУ составили более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе восемь танков.

«Подразделениями группировки войск «Север» проводится зачистка районов, где остались разрозненные группы противника», — говорится в сообщении.

Об отражении контрнаступления ВСУ в направлении Черкасской Конопельки и Уланка утром 6 февраля Минобороны сообщало днем, отмечая, что украинские войска предприняли несколько волн атак. По данным ведомства, ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике.

Черкасская Конопелька и Уланок расположены к юго-востоку от Суджи.

О попытке контрнаступления ВСУ на этом направлении рассказал также командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, сообщив, что его отражает смежное подразделение. «Ничего сверхъестественного не произойдет. Через Уланок они Москву или Белгород не возьмут. Пытаются улучшить свое положение, взять чуть больше участка, но и это им не удастся», — добавил он.

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