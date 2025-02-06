 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Минобороны сообщило об отраженной атаке ВСУ на Уланок в Курской области

Минобороны сообщило, что утром 6 февраля украинские военные в Курской области предприняли попытку контрнаступления в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок (расположены к юго-востоку от Суджи). Всего ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике.

«Штурмовыми группами противника было предпринято несколько волн атак на указанном направлении. Группировкой войск «Север» противник был своевременно выявлен, подразделениями группировки при поддержке авиации наносится огневое поражение штурмовым группам ВСУ. По состоянию на 14.00 атаки вооруженных формирований Украины отражены, населенные пункты находятся под контролем российских войск», — говорится в сообщении.

Потери ВСУ в ходе этой атаки в Минобороны оценили в шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин.

Материал дополняется.

На Украину доставили первые французские истребители Mirage 2000

МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi в Шереметьево

Меркель призвала не допустить победы России на Украине

Новым главой «Роскосмоса» назначен 39-летний Дмитрий Баканов

FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании»

Раскрыто количество ДТП с участием беспилотных автомобилей в России

РБК запускает винный салон. Расписание

В Эфиопии заявили о планах начать производство электромобилей Lada

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Генпрокуратура потребовала национализировать связанную с Невзлиным компанию

Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 102,92 (+0,24) Инвестиции, 05 фев, 18:15 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 98,06 (-0,48) Инвестиции, 05 фев, 18:15
Минобороны сообщило об отраженной атаке ВСУ на Уланок в Курской областиПолитика, 15:29
Российские военные подорвали беспилотный катер ВСУ на ДнепреПолитика, 15:27
Какие частные компании прокуратура потребовала передать государствуБизнес, 15:14
Спецпосланник Трампа оценил шансы Украины вернуть ядерное оружиеПолитика, 15:11
«Адмирал» в пятый раз подряд победил «Амур» в КХЛСпорт, 15:04
Пятикратный победитель Лиги чемпионов с «Реалом» Марсело завершил карьеруСпорт, 15:04
Официальным вином «Формулы-1» стал самый дорогой бренд шампанского в миреВино, 15:04
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Что делает Замоскворечье таким привлекательным для бизнеса и жителейРБК и Донстрой, 15:01
В Харькове ветеран ВСУ подорвался на бомбе в покрышкеПолитика, 14:58
У бывшего генерала Генштаба выманили почти ₽20 млн за алиби от госизменыОбщество, 14:41
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 14:38
Кандидат в канцлеры Германии назвал условие для разговора с ПутинымПолитика, 14:33
Названы самые гостеприимные регионы России за пять летНедвижимость, 14:31
Производитель Jim Beam предупредил о риске бойкота из-за тарифов ТрампаВино, 14:27