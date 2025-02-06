Минобороны сообщило об отраженной атаке ВСУ на Уланок в Курской области

Минобороны сообщило, что утром 6 февраля украинские военные в Курской области предприняли попытку контрнаступления в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок (расположены к юго-востоку от Суджи). Всего ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике.

«Штурмовыми группами противника было предпринято несколько волн атак на указанном направлении. Группировкой войск «Север» противник был своевременно выявлен, подразделениями группировки при поддержке авиации наносится огневое поражение штурмовым группам ВСУ. По состоянию на 14.00 атаки вооруженных формирований Украины отражены, населенные пункты находятся под контролем российских войск», — говорится в сообщении.

Потери ВСУ в ходе этой атаки в Минобороны оценили в шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин.

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