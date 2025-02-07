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Минобороны сообщило о попытке контрнаступления ВСУ в Курской области

Минобороны: попытка контрнаступления ВСУ в Курской области отражена
ВСУ потеряли восемь танков при попытке прорваться к Уланку и Черкасской Конопельке
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Минобороны России сообщило о срыве попытки контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области.

«Все атаки противника отражены», — говорится в сообщении военного ведомства.

В ходе отражения контрнаступления ВСУ потеряли более двухсот человек. Также были уничтожены 8 танков, 5 боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другая техника.

Были нанесены и удары по местам, где находятся 12 украинских бригад — около населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Лебедевка, Малая Локня, Мирный, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина и Свердликово. Российские военные отразили две контратаки, указали в ведомстве.

Кроме того, удары наносила и авиация — оперативно-тактическая и армейская, и артиллерия. Удары наносились в районе более 20 населенных пунктов.

Общие потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 370 человек. Уничтожены в том числе 11 танков, семь боевых машин пехоты, три бронетранспортера, 38 боевых бронированных машин, пусковая установка РСЗО, зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска».

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Артем Филипенок Артем Филипенок
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