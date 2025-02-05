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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Администрация Трампа начала выдворять мигрантов в Гуантанамо

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Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп говорил, что в Гуантанамо есть 30 тыс. мест для содержания «жестоких преступников-нелегалов». В Белом доме сообщили, что в центр вылетели первые самолеты с мигрантами, на борту одного из них — около десяти человек
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа начала отправлять нелегальных мигрантов в центр задержаний на американской военной базе Гуантанамо на Кубе, сообщила в эфире Fox Business представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

«Я могу подтвердить, что сегодня из США в Гуантанамо отправляются первые рейсы с нелегальными мигрантами», — сказала она, не уточнив число людей на борту. По словам Левитт, Трамп «больше не позволит превращать Америку в свалку для нелегальных преступников со всего мира».

Как пишет The Wall Street Journal, один из военных самолетов, Boeing C-17 Globemaster III, должен был вылететь из Форт Блисса в Техасе во вторник, 4 февраля, во второй половине дня. На его борту — около десяти человек «с криминальным прошлым», сообщил CNN представитель Министерства внутренней безопасности. По словам чиновника, мигранты будут размещены в следственном изоляторе, отдельно от других задержанных. Позднее людей отправят в страны, откуда ни прибыли.

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Фото:TSgt Kimberly Nagle / Dept. of Defense / Reuters

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм говорила, что удерживать мигрантов в Гуантанамо бесконечно «не планируется».

В конце января Трамп поручил министрам обороны и внутренней безопасности принять меры для расширения деятельности Центра по работе с мигрантами в тюрьме на территории Гуантанамо «до полной загрузки». По словам президента, в тюрьме есть 30 тыс. мест, где можно разместить задержанных нелегалов. Ранее в центре на американской базе в основном содержались нелегальные мигранты, которые пытались попасть в США по морю.

За последние дни в Гуантанамо отправили около 200 морских пехотинцев для подготовки необходимой инфраструктуры и установки палаток, сообщает WSJ.

«Царь границы» Томас Хомман (в администрации Трампа отвечает за надзор за иммиграцией, за безопасность на море и в авиации) говорил, что контролировать управление центром содержания мигрантов в Гуантанамо будет Иммиграционно-таможенная полиция.

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Гуантанамо нелегальные мигранты Дональд Трамп США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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