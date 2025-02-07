NYT раскрыла секретные принципы ответа ЕС на возможные пошлины Трампа

Европа готова вводить прицельные пошлины против американского бизнеса, концентрирующегося в республиканских штатах. Кроме того, у ЕС есть политическая «базука» — закон, позволяющий принимать ответные меры на повышение тарифов

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Евросоюз примет меры против определенных, политически чувствительных секторов экономики США без эскалации до торговой войны до состояния «око за око», если этого можно избежать, пишет New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Это главные принципы ответа ЕС на возможный ввод пошлин со стороны США.

Во-первых, ответные европейские пошлины будут, скорее всего, целевыми и ориентированными на республиканские штаты. К примеру, в 2018 году ответом ЕС на американские пошлины в отношении стали и алюминия стал крупный тариф на импорт виски из США, что ударило по производству бурбона в Кентукки, и, следовательно, по избирательному округу тогдашнего лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконелла.

Во-вторых, ответная реакция ЕС будет поделена на составные части, которые вступят в силу только после срабатывания определенных триггеров или истечения сроков. Таким образом, по задумке, получится избежать немедленного удара по торговле и обеспечить Европу рычагами давления.

В-третьих, действия ЕС не обязательно будут зеркальными. Если президент США прикажет ввести 20-процентный тариф на весь импорт из Европы, это не значит, что реакция должна быть такой же. Евросоюз по-прежнему привержен правилам торговли и Всемирной торговой организации (ВТО), что требует более хирургического подхода.

Кроме того, ЕС может обратиться к «инструменту по борьбе с принуждением» — существующей немногим более года правовой норме, которая позволит европейским странам оперативно вводить пошлины на продукцию американских компаний, если США будут наносить ущерб местной промышленности или оказывать политическое давление.

Financial Times сравнивает этот инструмент с «базукой» и утверждает, опираясь на слова источников, что целью станут крупные технологические компании Кремниевой долины. Собеседники NYT подтвердили изучение этого варианта, уточнив, что окончательное решение еще не принято.

Европейские чиновники все еще не понимают, какие конкретно пошлины может ввести Трамп, и пытаются предотвратить торговую войну до ее начала. «Мы по-прежнему получаем много СПГ (сжиженный природный газ. — РБК) из России, и почему бы не заменить его американским СПГ?» — задалась вопросом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вскоре после избрания республиканца.