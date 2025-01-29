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Политика ,  
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США внесли в список на депортацию в СССР и Югославию 1182 человека

К ноябрю 2024 года власти США внесли в список на депортацию в СССР 337 человек, а 845 — в Югославию, хотя обе страны и распались десятки лет назад, следует из документа американской иммиграционной и таможенной службы (ICE).

Служащие указали, что по состоянию на 24 ноября в картотеке ICE числились 1 445 549 неграждан, не содержащихся под стражей, в отношении которых вынесены окончательные постановления о высылке. В эту категорию вошли также 3 518 россиян.

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Дональд Трамп

В январе 20 числа прошла инаугурация избранного в ноябре президента США Дональда Трампа, который еще до своей победы на выборах обещал начать «самую масштабную программу депортации в истории Америки, чтобы убрать преступников». Он оценивал количество мигрантов, которые будут депортированы, в 15–20 млн.

Уже 23 января Трамп подписал указ о приостановке прохода через южную границу страны нелегальных мигрантов и поручил Министерству внутренней безопасности США, а также американским Минюсту и Госдепартаменту принять все возможные меры для выдворения из страны нелегалов, которые попадают в нее через южную границу.

К тому же, он ограничил право нелегальных мигрантов, попавших в США через южную границу, оставаться в стране под предлогом поиска убежища.

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Теги
депортация США СССР Югославия
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