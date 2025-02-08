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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп лишил Байдена доступа к секретным материалам из-за «плохой памяти»

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Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп заявил, что отзывает допуск Байдена к секретным данным и брифингам разведки. Он отметил, что у Байдена «плохая память» и ему нельзя доверять конфиденциальную информацию. «ДЖО, ТЫ УВОЛЕН», — подчеркнул республиканец
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Rose Layden / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп заявил о немедленном отзыве допуска к секретной информации у его предшественника Джо Байдена.

В публикации в своей соцсети Truth Social Трамп написал, что Байдену «нет необходимости» в доступе к секретной информации, поэтому республиканец отзывает его допуск к ней и к ежедневным брифингам от разведки.

«Доклад [спецпрокурора Роберта] Хура раскрыл, что Байден страдает «плохой памятью» и даже в «лучшие годы» ему нельзя доверять конфиденциальную информацию. Я всегда буду защищать нашу национальную безопасность — ДЖО, ТЫ УВОЛЕН», — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что Байден сам «создал прецедент», когда в 2021 году приказал разведке ограничить доступ к «деталям по национальной безопасности» своему предшественнику, которым был Трамп.

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Фото:Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters

Доклад Хура был опубликован год назад по итогам расследования в отношении Байдена из-за обнаруженных у него на складе в гараже и в одной из комнат дома в Делавэре секретных документов времен его вице-президентства. В ходе последующих обысков среди бумаг обнаружили в бывшем кабинете демократа доклады американской разведки и материалы брифингов, касающиеся Украины, Ирана и Великобритании.

Хур утверждал, что Байден умышленно хранил секретные документы, когда был частным лицом после завершения срока своего вице-президентства, и эти действия «представляют серьезную угрозу национальной безопасности». Однако предъявлять обвинения демократу не стали. Спецпрокурор объяснил это тем, что Байдена было бы трудно привлечь к ответственности, поскольку он «будет позиционировать себя перед присяжными в качестве благонамеренного пожилого человека с плохой памятью».

В докладе утверждалось, что экс-президент несколько раз испытывал проблемы с памятью, когда общался со следователями: в частности, он не мог вспомнить, когда умер его сын Бо (2015-й), годы, когда он занимал пост вице-президента, и некоторые другие детали.

Байден на протяжении своего президентства не раз оговаривался в ходе выступлений. Тем не менее, он отверг критику своей памяти в докладе Хура. «Я пожилой человек с добрыми намерениями, и я знаю, что я, черт возьми, делаю. Я президент, и я поставил эту страну на ноги», — сказал он после публикации отчета.

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Дональд Трамп Джо Байден секретные данные разведка
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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Джо Байден

политик, 46-й президент США
20 ноября 1942 года
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