Трамп лишил Байдена доступа к секретным материалам из-за «плохой памяти»
Президент США Дональд Трамп заявил о немедленном отзыве допуска к секретной информации у его предшественника Джо Байдена.
В публикации в своей соцсети Truth Social Трамп написал, что Байдену «нет необходимости» в доступе к секретной информации, поэтому республиканец отзывает его допуск к ней и к ежедневным брифингам от разведки.
«Доклад [спецпрокурора Роберта] Хура раскрыл, что Байден страдает «плохой памятью» и даже в «лучшие годы» ему нельзя доверять конфиденциальную информацию. Я всегда буду защищать нашу национальную безопасность — ДЖО, ТЫ УВОЛЕН», — подчеркнул Трамп.
Он добавил, что Байден сам «создал прецедент», когда в 2021 году приказал разведке ограничить доступ к «деталям по национальной безопасности» своему предшественнику, которым был Трамп.
Доклад Хура был опубликован год назад по итогам расследования в отношении Байдена из-за обнаруженных у него на складе в гараже и в одной из комнат дома в Делавэре секретных документов времен его вице-президентства. В ходе последующих обысков среди бумаг обнаружили в бывшем кабинете демократа доклады американской разведки и материалы брифингов, касающиеся Украины, Ирана и Великобритании.
Хур утверждал, что Байден умышленно хранил секретные документы, когда был частным лицом после завершения срока своего вице-президентства, и эти действия «представляют серьезную угрозу национальной безопасности». Однако предъявлять обвинения демократу не стали. Спецпрокурор объяснил это тем, что Байдена было бы трудно привлечь к ответственности, поскольку он «будет позиционировать себя перед присяжными в качестве благонамеренного пожилого человека с плохой памятью».
В докладе утверждалось, что экс-президент несколько раз испытывал проблемы с памятью, когда общался со следователями: в частности, он не мог вспомнить, когда умер его сын Бо (2015-й), годы, когда он занимал пост вице-президента, и некоторые другие детали.
Байден на протяжении своего президентства не раз оговаривался в ходе выступлений. Тем не менее, он отверг критику своей памяти в докладе Хура. «Я пожилой человек с добрыми намерениями, и я знаю, что я, черт возьми, делаю. Я президент, и я поставил эту страну на ноги», — сказал он после публикации отчета.
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