Фото: Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters

Бывший президент США Джо Байден не требовал от Европы денег на поддержку Украины, а раздавал средства из казны своей страны, заявил американский лидер Дональд Трампа.

По словам президента США, Вашингтон направил Киеву в три раза больше средств, чем европейские страны.

«Мы вложили в помощь Украине почти $300 млрд, а Европа — на $200 млрд меньше. <...> Байден никогда не требовал с них денег. Все, что он делал — это раздавал деньги», — сказал Трамп.

По словам политика, Белый дом ведет переговоры с европейскими партнерами, чтобы уравнять вклад в поддержку Украины с обеих сторон.

По мнению Трампа, Европа должна выделять Украине больше средств, чем США. Вашингтон «заливает» Киев деньгами, хотя страны разделяет океан, отметил американский президент. Европейские страны находятся ближе к Украине, для них помощь Киеву важнее, уверен он.

В конце января Трамп заявил, что США потратили на оказание военной помощи Украине на $200 млрд больше, чем другие страны НАТО. Позднее украинский президент Владимир Зеленский отметил, что Киев никогда не получал таких средств от США. По его словам, Вашингтон направил Украине более $75 млрд.

Москва всегда осуждала поставки западных вооружений Украине. В Кремле неоднократно заявляли, что они не изменят ход спецоперации, а только затянут время на достижение ее целей.