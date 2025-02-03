Трамп обвинил Байдена в раздаче денег США
Бывший президент США Джо Байден не требовал от Европы денег на поддержку Украины, а раздавал средства из казны своей страны, заявил американский лидер Дональд Трампа.
По словам президента США, Вашингтон направил Киеву в три раза больше средств, чем европейские страны.
«Мы вложили в помощь Украине почти $300 млрд, а Европа — на $200 млрд меньше. <...> Байден никогда не требовал с них денег. Все, что он делал — это раздавал деньги», — сказал Трамп.
По словам политика, Белый дом ведет переговоры с европейскими партнерами, чтобы уравнять вклад в поддержку Украины с обеих сторон.
По мнению Трампа, Европа должна выделять Украине больше средств, чем США. Вашингтон «заливает» Киев деньгами, хотя страны разделяет океан, отметил американский президент. Европейские страны находятся ближе к Украине, для них помощь Киеву важнее, уверен он.
В конце января Трамп заявил, что США потратили на оказание военной помощи Украине на $200 млрд больше, чем другие страны НАТО. Позднее украинский президент Владимир Зеленский отметил, что Киев никогда не получал таких средств от США. По его словам, Вашингтон направил Украине более $75 млрд.
Москва всегда осуждала поставки западных вооружений Украине. В Кремле неоднократно заявляли, что они не изменят ход спецоперации, а только затянут время на достижение ее целей.
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