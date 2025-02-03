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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп обвинил Байдена в раздаче денег США

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters

Бывший президент США Джо Байден не требовал от Европы денег на поддержку Украины, а раздавал средства из казны своей страны, заявил американский лидер Дональд Трампа.

По словам президента США, Вашингтон направил Киеву в три раза больше средств, чем европейские страны.

«Мы вложили в помощь Украине почти $300 млрд, а Европа — на $200 млрд меньше. <...> Байден никогда не требовал с них денег. Все, что он делал — это раздавал деньги», — сказал Трамп.

По словам политика, Белый дом ведет переговоры с европейскими партнерами, чтобы уравнять вклад в поддержку Украины с обеих сторон.

По мнению Трампа, Европа должна выделять Украине больше средств, чем США. Вашингтон «заливает» Киев деньгами, хотя страны разделяет океан, отметил американский президент. Европейские страны находятся ближе к Украине, для них помощь Киеву важнее, уверен он.

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Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

В конце января Трамп заявил, что США потратили на оказание военной помощи Украине на $200 млрд больше, чем другие страны НАТО. Позднее украинский президент Владимир Зеленский отметил, что Киев никогда не получал таких средств от США. По его словам, Вашингтон направил Украине более $75 млрд.

Москва всегда осуждала поставки западных вооружений Украине. В Кремле неоднократно заявляли, что они не изменят ход спецоперации, а только затянут время на достижение ее целей.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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Джо Байден

политик, 46-й президент США
20 ноября 1942 года
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