Почему ЕС заинтересован в поражении правящих в Косово сил на выборах В самопровозглашенной республике впервые пройдут регулярные выборы

По прогнозам, победу на парламентских выборах в Косово может одержать партия нынешнего премьера Альбина Курти, при котором отношения Приштины с западными союзниками обострились. Чем это чревато для региона, разбирался РБК.

Предвыборный плакат на предстоящих парламентских выборах с портретом Альбина Курти, в Приштине, Косово, 4 февраля 2025 года (Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters)

Какова расстановка сил перед голосованием

9 февраля в самопровозглашенном Косово впервые пройдут регулярные парламентские выборы — правительство во главе с лидером партии «Самоопределение» Альбином Курти смогло выдержать весь период выделенной легислатуры после победы на внеочередных выборах 2021 года. Жителям республики предстоит выбрать 120 членов Ассамблеи (Скупщины); на эти места претендуют представители 26 политических групп.

Ассамблея Косово избирается по системе пропорционального представительства по партийным спискам, при этом 20 мест зарезервированы за национальными меньшинствами (у сербского меньшинства 10 гарантированных мест в парламенте). Избирательный порог в 5% действует для партий, не принадлежащих к меньшинствам.

Согласно опросу PolitPro, лидирующие позиции занимает партия «Самоопределение» Курти с 51,2%. Среди других претендентов на пост премьера — Бедри Хамза из Демократической партии Косово (ДПК), Лумир Абдиджику из Демократической лиги Косово (ДЛК) и Рамуш Харадинай, лидер Альянса за будущее Косово (АБК). Исследование PolitPro прочит ДПК 19,1% голосов, ДЛК — 15,5%, а АБК — всего 7,8%. У остальных партий менее 1 п.п.

В преддверии голосования в Косово глава европейской дипломатии Кая Калас приняла решение развернуть в регионе Миссию по наблюдению за выборами (МНВ). В ее рамках Брюссель пообещал направить в общей сложности девять групп долгосрочных наблюдателей из 18 стран, включая государства Европейского союза, Норвегию и Швейцарию. Кроме того, на время проведения выборов действующая в Косово миссия международных сил под руководством НАТО (KFOR) решила разместить дополнительный контингент— речь идет о временной переброске более 200 солдат итальянской мотопехотной бригады «Сассари».

Косово провозгласило независимость в 2008 году. Республику признали более 90 государств — членов ООН, включая США и большинство стран Евросоюза, однако позже более десятка государств отозвали свое признание. Сербия не признает независимость Косово и считает его частью своей территории. Это положение закреплено в конституции страны. Также Косово не признают Россия, Китай и Иран, а из стран ЕС — Греция, Кипр, Словакия, Румыния и Испания (это не позволяет Косово стать кандидатом на вступление в ЕС). 90% жителей из 1,8 млн — этнические албанцы, большинство из которых исповедуют ислам. В северных районах Косово живут преимущественно сербы, их около 50 тыс. человек, большинство — христиане. KFOR действует в Косово с 1999 года по решению ООН. Численность миссии составляет около 3800 человек. KFOR тесно сотрудничает с полицией Косово и запущенной в 2008 году Миссией ЕС в области верховенства закона (EULEX). С октября 2024-го командование миссией KFOR осуществляет Италия.

Директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Екатерина Энтина заявила РБК, что экспертные оценки возможностей Курти и его партии «Самоопределение» удержать парламентское большинство разнятся. Некоторые аналитики считают такой сценарий достаточно вероятным, некоторые в нем сомневаются, и поэтому может встать вопрос о необходимости формирования коалиции.

«Для «Самоопределения» это довольно сложный вопрос, поскольку стабильный кондиционный партнер для них на сегодня не просматривается. Основным конкурентом партии Курти является Демократическая лига Косово (ДЛК), которая на прошлых выборах потерпела сокрушительное поражение, но сделала выводы и существенно обновила свою структуру и лидеров. В результате, по многим оценкам, у этой партии сейчас технически больше возможностей создать коалицию, чем у партии Курти», — отмечает эксперт.

Как выборы скажутся на диалоге Приштины с союзниками и Белградом

За время нахождения Курти у власти отношения Приштины с западными партнерами пережили кризис. Эксперты Европейского совета по международным отношениям (ECFR) отмечают, что после начала боевых действий на Украине ЕС принял решение ускорить интеграцию Западных Балкан, однако за три года энтузиазм Брюсселя снизился — во многом из-за зашедших в тупик переговоров между Косово и Сербией.

В последние два года в регионе наблюдалась эскалация (в 2023-м Совет НАТО разрешил задействовать в Косово дополнительные силы в рамках KFOR). Курти выступает против сербского самоуправления и не ищет контактов с Белградом. В 2023-м власти Косово распорядились прекратить работу сербских госучреждений в северной части края, где в основном проживают этнические сербы, что привело к обострению обстановки в регионе. В результате ЕС ввел санкции против самопровозглашенной республики за создание этнической напряженности. По данным Reuters, из-за этих ограничений Косово лишился около €150 млн, предназначенных для финансирования инфраструктурных проектов.

Курти отказался создавать в Косово Сообщество сербских муниципалитетов, хотя это требование было одним из ключевых элементов плана Запада по нормализации отношений между Приштиной и Белградом. Попытка ЕС усадить за стол переговоров косовского премьера с президентом Сербии Александром Вучичем в июне 2024-го провалилась.

15 января власти Косово закрыли еще десять сербских муниципальных учреждений и почтовых отделений в южных районах от реки Ибар, что вызвало критику европейских столиц, включая Париж.

В ECFR отмечают, что сейчас Курти ставит «суверенную» повестку в центр своей предвыборной кампании, изображая себя защитником независимости Косово и трактуя западную критику как умиротворение Белграда. Демократическая лига Косово (ДЛК) и Демократической партии Косово (ДПК) выступают за прозападный вариант урегулирования кризиса.

В октябре 2024-го Еврокомиссия (ЕК) опубликовала доклад, в котором оценила перспективы стран-кандидатов на пути в ЕС, в том числе Западных Балкан. Власти Косово, по оценкам Брюсселя, по-прежнему привержены своему европейскому пути, и потому Еврокомиссия готова подготовить заключение по ее заявке на членство. Уже с 1 января 2024 года владельцы биометрических паспортов Косово пользуются безвизовым режимом с ЕС, а с октября — владельцы сербских паспортов, выданных Координационным управлением Сербии. Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что потенциальная заявка Косово на вступление в ЕС нарушит Вашингтонское соглашение от 2020 года, в соответствии с которым Белград отказывается от усилий побуждать другие страны не признавать Косово, а Приштина соглашается не подавать заявки о вступлении в международные организации.

Екатерина Энтина считает, что эти выборы в Косово — знаковые для сербского населения, потому что впервые за последние годы косовские сербы не стали бойкотировать эту кампанию. Помимо Сербского списка (представители политической группы сербской общины в Косово) на выборы идут еще шесть политических сил, которые смогут отстаивать интересы косовских сербов в местном парламенте при удачном для них исходе голосования.

«Это довольно значительный поворот в политике косовских сербов по отношению к Приштине. Прежде всего это говорит о том, что косовские сербы далеко не удовлетворены политикой сербских властей, в то время как Приштине удалось сломать линию, которую ранее продвигал Белград. Она подразумевала создание одного большого цельного сербского ядра в Косово, отстаивающего интересы этой группы населения», — отмечает Энтина.

По ее оценкам, эта сюжетная линия в истории взаимоотношений косовских сербов с Приштиной подходит к концу. Косвенно это является индикатором того, что на нет сошел и основной переговорный пункт повестки Белграда и Приштины — о создании сообщества сербских муниципалитетов, что было запланировано еще с момента подписания соответствующего соглашения в 2013 году. «Добиться автономии в таком виде, видимо, не удастся. И скорее всего, сербское население Косово двинется по пути организации представительства интересов сербов в Хорватии», — замечает эксперт.

При этом, на сегодняшний день, по оценкам Энтиной, предпосылок для большой эскалации в регионе нет. «Администрация [президента США] Дональда Трампа явно будет выходить к Приштине и Белграду с предложениями, которые выдвигались еще в первый срок республиканца. Фактически речь шла о том, чтобы в обмен на достижение политических договоренностей предоставить экономические инвестиции», — прогнозирует эксперт. Сейчас в Вашингтоне не скрывают, что хотели бы реанимировать прежние инициативы. Учитывая, что Курти отказывается от любой формы переговоров с Белградом, для Вашингтона в этом смысле более предпочтительным был бы исход выборов, при котором «Самоопределение» не получило бы парламентское большинство. Тем не менее это не означает, что в случае победы партии Курти американцы не смогут найти к нему подход, чтобы запустить диалог Белграда и Приштины с целью снижения провокаций с албанской стороны, добавляет Энтина.

По ее мнению, с одной стороны, действия Приштины приводят к тому, что Белград практически полностью уходит из системы контроля над ситуацией в Косово, а это отвечает интересам Вашингтона и Брюсселя. Тем не менее Курти в последнее время подвергается серьезной критике со стороны западных союзников за свой радикализм. «На самом деле, все необходимые результаты достигнуты. И на сегодняшний день для поступательного развития диалога Приштины как с Вашингтоном и Брюсселем, так и с Белградом, гораздо больше необходим конструктив, чем на предыдущем этапе», — заключает эксперт.