Совет НАТО разрешил задействовать в Косово дополнительные силы

Новый виток эскалации на севере Косово продолжается с 24 сентября, когда в результате столкновения с полицией погибли трое сербов. Вучич ранее обвинил силы НАТО в бездействии. Блок разрешил использовать дополнительные силы KFOR

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Совет НАТО разрешил использование в Косово дополнительных сил в рамках контингента Сил НАТО для Косово (KFOR) в целях стабилизации ситуации, говорится в заявлении Североатлантического совета.

«С мая мы усилили присутствие сил KFOR. Вчера Североатлантический совет разрешил [использование] дополнительных сил, чтобы ответить на текущую ситуацию», — говорится в документе.

В НАТО подчеркнули, что рост напряженности на севере Косово вызывает обеспокоенность у союзников, однако военный блок «будет следить за тем, чтобы у <...> [Приштины] были ресурсы и гибкость, необходимые KFOR для выполнения своего мандата».

Решение о привлечении дополнительных сил в совете НАТО приняли вчера, 28 сентября. В прошлый раз присутствие контингента KFOR в Косово увеличивали в мае этого года, когда тысячи протестующих сербов собрались у муниципалитетов на севере края и требовали отставки назначенных Приштиной мэров. Тогда в результате протестов пострадали десятки местных полицейских и бойцов KFOR.

Новый виток эскалации на севере Косово продолжается с 24 сентября, когда у села Банска местные сербы попытались возвести баррикады, однако были разогнаны косовской полицией. Тогда погибли трое сербов, причем двое — от снайперских выстрелов, говорил президент Сербии Александр Вучич. Власти Косово заявили, что группа примерно из 30 хорошо вооруженных людей напала на полицейский патруль, заметивший баррикады. В результате нападения был убит один и ранены двое офицеров.

Вучич после инцидента заявил, что силы НАТО не остановили операцию полиции частично признанного Косово против местных сербов, тем самым фактически дав «карт-бланш» на их убийство. Незадолго до этого силы KFOR объявили о готовности принять участие в операции на севере Косово после очередной эскалации в регионе.

Ухудшение отношений между Белградом и Приштиной происходит на фоне попыток Евросоюза примирить стороны. В феврале Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти согласились с предложенным Евросоюзом соглашением о нормализации отношений, но не подписали его. Документ предусматривал взаимное признание паспортов, отказ Сербии представлять Косово на мировой арене, обмен дипмиссиями, а также юридические обязательства работать над «всеобъемлющей нормализацией отношений». Постоянным требованием сербской стороны является организация Сообщества сербских общин с правами автономии в крае.