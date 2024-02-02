Вучич обратился к ООН и России из-за обострения ситуации в Косово

Вучич обратился к ООН и России из-за обострения в Косово, где запретили динар

В Косово запретили хождение сербских динаров, в которых местным сербам выплачивали пенсии и пособия. Белград выступил против решения, но перечислил выплаты в евро. В Приштине заявили, что сербская сторона пытается посеять панику

Александар Вучич (Фото: Andrej Cukic / EPA / ТАСС)

Ситуация в Косово обострилась после запрета там сербской валюты — динаров, в которых местные сербы получали пособия и пенсии. В связи с этим президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением к сербским гражданам, а также направил письма представителям ЕС, членам Совета Безопасности ООН, в том числе России и Китаю, и потребовал созвать экстренное заседание СБ. Высказывания Вучича приводит Pink.

Как сообщил Вучич, после отмены 1 февраля Центробанком Косово возможности использовать динары (в республике пользуются евро) полиция провела рейды в сербских поселениях в Косово и Метохии — проверяла местные органы власти и даже пришла в медицинский центр. Он отметил, что Сербия имеет право предоставлять финансовую помощь сербскому населению — выплачивать зарплаты и пенсии, спонсировать здравоохранение, образование — и делать это в своей валюте. В таких выплатах нуждаются десятки тысяч человек. Белград пока перечислил им средства в евро.

На Западе Косово призвали ввести переходный период, а не исключать возможность использовать динары сразу. Представитель ЕС, как передает Reuters, заявил, что союз обеспокоен последствиями решения о запрете динаров для косовских сербов, «в частности, его влиянием на школы и больницы».

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что Сербия пытается посеять в Европе панику из-за сложившейся ситуации. Он отметил, что Центробанк республики является независимым от политики органом, и влияние на него поставит под вопрос демократические принципы. Однако пообещал, что жалобы на слишком резкую реализацию решения рассмотрят с максимальной скоростью и серьезностью.