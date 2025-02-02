Протестующие студенты заблокировали три моста в сербском Нови-Саде

Студенты, протестующие в Сербии после гибели 15 человек в результате обвала навеса железнодорожного вокзала в Нови-Саде, перекрыли три моста через Дунай в городе. Об этом сообщает Srbija danas.

В издании отметили, что заблокированы мост Свободы, а также Варадинский и Жежелев мосты.

Городской портал 021 пишет, что в протестах также участвуют аграрии на тракторах и ученики средних школ.

Обрушение в Нови-Саде произошло через четыре месяца после завершения реконструкции здания вокзала, на что, по оценке экс-министра строительства Горана Весича (ушел в отставку после обрушения), было потрачено €16 млн. Многие протестующие считают, что навес рухнул из-за небрежно проведенной работы по реконструкции, которая стала результатом коррупции, отметил Euronews.

В конце января на фоне протестов подал в отставку премьер-министр Сербии Милош Вучевич. По его словам, события 1 ноября 2024 года «бросили большую тень», Сербия «как будто застряла в этой катастрофе».

Президент Сербии Александр Вучич обвинил «агентов стран Запада» в попытке устроить цветную революцию с помощью студентов и других участников протестов. По его словам, власти выполнили все требования демонстрантов, в частности, обнародовали документы по проекту реконструкции вокзала.